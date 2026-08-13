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Test Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4: Plin, hibrid, 4x4... Ima sve

Piše Autostart,
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Test Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4: Plin, hibrid, 4x4... Ima sve
Foto: Dacia
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Benzin, LPG, hibrid, automatski mjenjač i pogon na sve kotače u jednom automobilu prilično su neobična kombinacija. Bigster Hybrid-G 150 4x4 uz to nudi obilje prostora i iznenađujuće bogatu opremu...

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Bigster je već sam po sebi veliki korak za Daciju. To je automobil kojim se marka odmiče od klasične priče o što jeftinijem prijevozu i ulazi u područje ozbiljnih obiteljskih SUV-ova. No Hybrid-G 150 4x4 još je zanimljiviji jer na jednom mjestu spaja gotovo sve što se danas može spojiti: turbobenzinski motor, plin, 48-V hibridni sustav, zaseban elektromotor na stražnjoj osovini, automatski mjenjač i pogon na sve kotače.

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