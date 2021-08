Legendarni Fiat 500 ima novo izdanje. I nova generacija je 'pravi dizajnerski bombončić', atraktivni minijaturni auto na tragu svojih prethodnika, prepoznatljivog oblika i moderniziranih linija i detalja. No tehnološki gledano novi 500e je nešto potpuno drugačije od dosadašnjih 'petstotica'. Ovo je prvi potpuno električni Fiat na našem tržištu.

Za pogon novog 500 koristi se električni motor snage 118 KS. On energiju crpi iz baterije koja je solidnog kapaciteta. Naime, smjestiti bateriju koja će moći pohraniti 42 kWh u auto dugačak 363 cm je pothvat koji zaslužuje pohvale. Stoga novi 500e uopće nema loš doseg.

Fiat doseg deklarira na 320 kilometara, a mi smo na testu ostvarili prosječnu potrošnju od 13,5 kWh/100 kilometara što bi nam omogućilo samo nekoliko kilometara manje. Odličan rezultata jer test je izveden za vrlo velikih vrućina kada je klima radila punom parom i tijekom testa nismo nešto pretjerano štedjeli. Vozili smo se kao i svi drugi vozači s povremenim naglijim ubrzanjima. Za auto koji je prvenstveno namijenjen za grad doseg 500e je više nego dobar, a omogućuje i dulja putovanja.

Punjenje je još jedna dobra strana 500e. Auto se puni snagom do 85 kW i mala baterija je vrlo brzo puna, realno do 80 posto ćete je napuniti za oko pola sata. Za desetak minuta napunite dovoljno za oko 100 kilometara. Snaga AC punjenja je do 11 kW.

Vozne karakteristike novog 500e su odlične. Zbog teških baterija auto ima niže težište. Također, sama masa auta nije prevelika, 1265 kilograma je jako malo za jedan električni auto. U kombinaciji sa dobrim ovjesom i upravljačem dobivate auto u kojem je gušt pojuriti. A juriti se u 500e svakako može. Ubrzanje do 50 km/h je strelovito, a do 100 km/h auto stiže za samo devet sekundi.

Iznenađuje i udobnost. S obzirom na mali međuosovinski razmak i velike kotače očekivali smo neudoban auto, a dobili vozilo koje čak i ležeće policajce prelazi udobnije od većine auta na tržištu.

Auto je prepun modernih tehnologija,a donosi i nekoliko neobičnih tehnoloških rješenja. Umjesto polugice ili ručice mjenjača 500e ima tipke s kojima se bira način rada. Također, kvake na vratima su elektronske. Izvana se vrata otvaraju dodirom kvake, a iznutra pritiskom na tipku. Da to ne bi slučajno zakazalo Fiat je u 500e ugradio i ručice na vratima za manualno otvaranje.

Testirani Fiat 500 je vrlo bogato opremljen, zapravo to je najopremljenija verzija koja se trenutno može kupiti. Cijena je s 307.192 kune prilično visoka, no 500 nikada nije bio jeftin poput konkurencije. Ovo je jednostavno prelijepa dizajnerska ikona, bezvremenski model i Fiat zna da ima dovoljno kupaca koji će za njega platiti malo veći iznos. Stavimo li sve to na stranu novi 500e je jednostavno dobar električni auto. Jedan od najboljih malih 'strujića' koje trenutno možete kupiti.

Važnija oprema Fiat 500e 42 kWh La Prima Launch Edition

17” alunaplatci, LED svjetla, panoramski krov, dodirni zaslon 10,25", navigacija, digitalni instrumenti 7", sjedala presvučena kožom, kamera za vožnju unatrag, kablovi za kućno i brzo AC punjenje, prednji i stražnji senzori za parkiranje, adaptivni tempomat...