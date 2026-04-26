Testirali smo: Huawei MatePad 12 X tablet cilja na ozbiljan rad

Huawei MatePad 12 X nije klasični tablet za izležavanje na kauču i gledanje YouTubea. Prvi dani jasno su pokazali da cilja na ljude koji žele pisati, crtati, uređivati dokumente ili nositi jedan lagani uređaj umjesto laptopa. Ideja je jednostavna: spojiti dobar ekran, pametnu olovku i solidnu tipkovnicu u jedan prijenosni “radni” paket. I u praksi, to često stvarno funkcionira i jasno je da ovime ciljaju na školarce ili studente.

Ekran i dizajn

Ovo je bez dileme najjača točka MatePada 12 X. Njegov 12-inčni Ultra-clear PaperMatte zaslon izgleda odlično, a Huawei već nekoliko godina razvija i poboljšava svoje PaperMatte ekrane, koji žele iskustvo rada što više približiti pisanju i crtanju po papiru. Tako i površina ima lagani otpor, pa pisanje i crtanje olovkom stvarno podsjeća na papir, a ne na klizanje po staklu. Ako puno pišeš bilješke ili skiciraš, ovo je ogromna razlika u svakodnevnom osjećaju rada.

Ekran je oštar (2800 x 1840 piksela) i gladak zahvaljujući 144 Hz osvježavanju te dovoljno svijetao da se može koristiti pri jačem svjetlu. Refleksije su minimalne, što znači da se ne moraš stalno boriti s odsjajima prozora ili lampe, a i neće vas toliko umarati.

Ttablet je tanak i lagan (oko 5,9 mm i 555 g), s aluminijskim kućištem koje izgleda premium. Poseban “biserni” premaz na poleđini daje mu malo “wow” efekta kad ga uhvati svjetlo, ali nije napadan. U torbi se neće djelovati kao teret, što je točno ono što želiš od uređaja koji bi možda nosio svaki dan.

Softver i produktivnost

Ovdje Huawei snažno gura priču o iskustvu na razini računala i moram priznati da u nekim scenarijima to stvarno ima smisla. S magnetnom tipkovnicom i M-Pencil Pro olovkom, MatePad 12 X se brzo pretvori u ozbiljan alat za pisanje, bilješke i kreativni rad.

Olovka je odlična: ima visoku osjetljivost na pritisak, više vrhova i pametne geste poput stiskanja (pinch) i okretanja (rotate), plus tipku na kraju za brzo pokretanje aplikacija. U praksi to znači da se možeš kretati po alatima bez stalnog tapkanja po ekranu, što ubrzava rad i čini ga prirodnijim.

HUAWEI Notes je jako dobar za bilješke, od klasičnog pisanja rukom do sređivanja rukopisa uz pomoć pametnih alata, no želite li rukom pisane bilješke na hrvatskom pretvoriti u tekst imat ćete teškoća sa konverzijom. GoPaint je pak iznenađujuće moćan za crtanje, s realističnim kistovima, slojevima i čak jednostavnim animacijama. Ako voliš crtati ili skicirati ideje, ovo je jedna od boljih aplikacija koje dolaze “u paketu” s uređajem. Osobito ako imaš talenta.

Tu su i alati za produktivnost poput video editiranja i rada u više prozora, pa u Huaweiju posebno ističu i Filmoru za uređivanje animacija.

Realna kočnica je softverski ekosustav bez Googleovih servisa, što znači da će nekima trebati malo vremena da si sve poslože kako žele. Nije nepremostivo, ali je nešto na što treba računati. Naime, brojne aplikacije, pa i one Googleove, možete vrlo jednostavno instalirati uz microG ili Gbox i iskustvo korištenja približiti standardnom Android tabletu. Imate li dijete i koristite Family Link za kontrolu aplikacija i vremena i to možete riješiti zamjenskom aplikacijom poput Qustodija. Tako da vrlo jednostavno možete raditi u Googleovim aplikacijama poput Docsa ili Sheetsa, ili instalirati WPS. Ono što uvijek treba na umu, ako instalirate aplikacije sa zamjenskih servisa, je da sigurnost nije uvijek zajamčena.

Kao što sam spomenuo, pametna magnetna tipkovnica diže iskustvo korištenja na višu razinu. Jako je ugodna za rad, s obzirom na njenu debljinu i gabarite. Vrlo lako se možete naviknuti i malo veća širina tableta pomaže u rasporedu tipki u odnosu na 10-inčne tablete.

Minus joj je činjenica da nema trackpad, što bi bilo jako zgodno u smislu produktivnosti i praktičnosti. Ok, olovka može biti ta zamjena i njome možete obaviti dosta tih radnji, a ja sam tijekom testa vrlo jednostavno upario Bluetooth miš pa je rad bio kao i na normalno laptopu. Ali, to je još jedan uređaj koji treba nositi.

Baterija

Masivna baterija od 10.100 mAh u praksi znači da o punjaču nećete morati previše brinuti. Bez problema izdrži radni dan s kombinacijom pisanja, surfanja, gledanja videa i crtanja, no realno je da neće u tih osam sati biti vječito uključen, tako da se to može bez problem rastegnuti i na drugi dan. Ako ste pak povremeni korisnik tableta, baterija može potrajati i nešto više, uz jednu dvije epizode serije i povremeno crtanje ili pisanje.

Ogroman plus je 66 W brzo punjenje. Kad se baterija isprazni, za otprilike sat i pol tablet je opet na 100 posto kapaciteta, tako da ćete moći realno dugo raditi s njime, a potom relativno brzo opet biti u punom pogonu.

Performanse

U svakodnevnom radu MatePad 12 X djeluje iznimno glatko i stabilno, a pogoni ga Kirin T90A osmojezgreni procesor, zajedno s 12 GB radne memorije. Prebacivanje između aplikacija, rad s većim dokumentima i korištenje kreativnih alata prolazi bez trzanja. Igre rade solidno.

Sustav hlađenja je očito dobro riješen jer se tablet ne zagrijava neugodno, čak ni nakon duljeg korištenja.

Ovo nije tablet za hardcore gaming u stilu najjačih flagship telefona, ali realno to mu nije ni cilj. Snaga je više nego dovoljna za ono za što je napravljen: produktivnost, multimediju i kreativni rad. Sve djeluje brzo, responzivno i “zrelo”, bez osjećaja da čekaš uređaj da te sustigne.

