Huaweijev fokus na zdravlje: Novi sat s tlakomjerom, rade i na mjerenju šećera na satu

Na brifingu s medijima Huawei je na MWC-u predstavio presjek aktualnih uređaja, tehnoloških smjerova i ambicija za europsko tržište. Fokus je bio na tri područja: fitness i zdravlje, kreativno izražavanje te razvoj pametnijeg, povezanog ekosustava. Velik dio prezentacije bio je posvećen nosivim uređajima. Novi GT Runner 2 označen je kao korak prema specijaliziranijim sportskim satovima - lagan, optimiziran za trkače, s naglaskom na preciznost GPS-a i mjerenja otkucaja srca. Huawei je potvrdio dugoročnu suradnju s elitnim trkačima i stručnjacima, s ciljem daljnje optimizacije proizvoda za različite razine korisnika.

Tvrtka je najavila i širenje podrške za beskontaktno plaćanje Curve Pay na više europskih tržišta i dodatne uređaje do kraja godine.

Uz trčanje, istaknute su i specifične funkcije za biciklizam unutar serije Huawei Watch GT 6 Pro, kao i napredne golf opcije u modelu Huawei Watch Ultimate 2, uključujući analizu zamaha i pametno orijentiran prikaz green-a prema stvarnoj poziciji igrača.Posebno je naglašena podrška za ronjenje sa sonar komunikacijom te uvođenje namjenskog načina rada za korisnike u invalidskim kolicima – segment koji je, prema riječima predstavnika tvrtke, ranije bio nedovoljno pokriven.

Sat s tlakomjerom kao “game changer”

Jedan od ključnih dijelova brifinga odnosio se na zdravstvene funkcije. Huawei je naglasio kako želi ići u dva smjera: još dublje u fitness, ali i u specijalizirane zdravstvene proizvode. Posebno je istaknut sat s funkcijom mjerenja krvnog tlaka, a radi se o modelu Watch D2. Predstavnici tvrtke naglasili su kako je riječ o iznimno popularnom i uspješnom proizvodu koji se aktivno dalje razvija. Iako nisu željeli komentirati konkretne rokove za novu generaciju, potvrdili su da rade na poboljšanjima.

Tvrtka je također spomenula dugoročno istraživanje povezano s praćenjem razine šećera u krvi putem nosivih uređaja. U Kini je riječ o istraživačkoj funkciji u koju se korisnici mogu uključiti, dok su u Europskoj uniji regulative znatno strože kada je riječ o medicinskim značajkama.

Naglašen je i sustav X-Tap, koji koristi senzor na prstu za preciznija očitanja, uz argument da je prst pogodnija točka za mjerenje određenih parametara od gornje strane zapešća.

Fotografija: “Optika prije obrade”

U segmentu pametnih telefona naglasak je bio na fotografiji. Huawei tvrdi da njihov pristup daje prednost optici u odnosu na računalnu obradu slike. Kao primjer su istaknuti modeli Huawei Mate X7 i Huawei Pura 80, koji donose napredne telefoto makro leće, dvostruke leće u istom modulu te novi HDR sustav dostupan na aktualnim flagship uređajima.

Predstavnici tvrtke objasnili su kako ulažu u mehanička rješenja poput pokretne blende i specijaliziranih senzora za boje (“True to Color” kamera), umjesto da se oslanjaju primarno na algoritme. Prema njihovim riječima, cilj je smanjiti potrebu za agresivnom obradom slike i postići preciznije rezultate već na razini optike.

Preklopni uređaji i HarmonyOS

Huawei je istaknuo i širi portfelj preklopnih uređaja, uključujući višestruke formate – od klasičnih fold modela do naprednijih koncepata s više preklopa. Posebna pažnja posvećena je interoperabilnosti unutar HarmonyOS ekosustava.

Ipak, kada je riječ o europskom tržištu, tvrtka je potvrdila da ostaje predana Androidu te planira nastaviti s redovitim sigurnosnim i funkcionalnim nadogradnjama. Trenutno nema planova za šire uvođenje HarmonyOS-a na pametne telefone izvan Kine.

AI: agenti umjesto “sve-u-jednom” asistenta

U Kini Huawei razvija napredni AI sustav temeljen na vlastitoj Pangu tehnologiji, integriranoj s modelima poput DeepSeeka. Naglasak je na “agentnom” pristupu – umjesto jednog univerzalnog asistenta, aplikacije i servisi razvijaju vlastite AI agente, čime zadržavaju kontrolu nad korisnicima i poslovnim modelom.

Predstavnici tvrtke istaknuli su kako takav model bolje štiti ekosustav aplikacija i omogućuje developerima da ostanu relevantni u eri generativne umjetne inteligencije.

Tržište i opskrbni lanac

Na pitanja o potencijalnim problemima s memorijom, cijenama i opskrbnim lancem, Huawei nije želio komentirati konkretne geopolitičke situacije, ali je naglasio da ima dugoročne i stabilne odnose s partnerima te povjerenje u vlastitu sposobnost planiranja i isporuke proizvoda.



