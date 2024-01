Testirali smo novi VW Amarok: Potpuno drugačiji Volkswagen

Iako se još nismo navikli na to da VW radi pick-up automobile, njemački proizvođač je odlučio da Amarok ide dalje, odnosno da mu treba ovakav auto u ponudi. Možda ne toliko za Europu koliko za neka druga tržišta. No druga generacija Amaroka nije po ničemu tipični Volkswagen. Potpuno se razlikuje od svega drugoga što ovaj proizvođač radi, prvenstveno zbog toga što zapravo i nije čisti VW-ov proizvod. Naime, za razliku od dosadašnjeg Amaroka, ovaj je razvijen zajedno s Fordom i baziran na Rangeru s kojim dijeli većinu komponenti i s kojim se proizvodi u istoj tvornici u Južnoafričkoj republici .

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Sličnosti s Rangerom na prvi pogled nisu previše očite. Amarok je dobio samostalni vanjski i unutarnji dizajn. U testnoj izvedbi s top paketom opreme i atraktivnim dodacima automobil izgleda vrlo impresivno. Čak mu dobro paše i, za pick-up automobile, netipična i neobična "vesela" plava boja. Ovo je, za europske standarde, ogroman automobil. Dugačak je čak 535 cm, a visok 1,9 metara, no unatoč tome i robusnom pick-up dizajnu usudili bi se reći za izgleda elegantnije i profinjenije od većine drugih pick-up automobila na cesti, pa tako i od Rangera.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U unutrašnjosti na Rangera najviše podsjeća veliki uspravni dodirni zaslon Infotainment sustava, a iz Forda su preuzeti i neki drugi detalji poput poput ručice mjenjača i tipki. Ipak, većina toga je promijenjeno, a dojam je onakav kakav treba biti u pick-up automobilima - robustan i pomalo razmetljiv dizajn. Ipak, ima tu i dosta profinjenosti pa se za volanom Amaroka zapravo ne osjećate čudno, dojam je sličan onome u tipičnim SUV automobilima. Kvaliteta materijala i izrade je vrlo dobra, a dosta luksuza u unutrašnjost donosi bogata oprema i sjedala presvučena kožom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora, koja u pick-up autima često zna biti iznenađujuće skromna, u Amaroku je vrlo dobra. Na stražnjim sjedalima ima i dovoljno mjesta za putnike malo iznadprosječne visine, sprijeda je mjesta u izobilju. Teretni prosto je standardnih dimenzija za pick-up modele s dvostrukom kabinom. Ima električno pokretani pokrov od aluminijskih lamela u stilu rolete što je vrlo praktičan detalj ako želite zaštititi prtljagu i sakriti je od pogleda, no sama konstrukcija pokrova i njegovi motori kradu malo mjesta u teretnom prostoru.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Testirani Amarok pokreče motor koji dolazi iz Forda. Riječ je o 3-litrenom V6 dizelašu s 240 KS i ogromnim okretnim momentom od 600 Nm. On snagu prenosi pomoću automatskog mjenjača koji ima čak 10 stupnjeva prijenosa. Pogon je na sve kotače, no nije to standardan stalni 4x4 kakav se ugrađuje u većinu modernih SUV-ova. Riječ je uključivom 4x4 pogonu kod kojeg se iz kabine može birati nekoliko načina rada, od standardnog pogona na stražnje kotače, preko automatskog 4x4 pogon s automatskom raspodjelom snago i stalnog pogona na sve kotače raspodjelom snage 50 naprema 50 sve do vožnje s blokiranim središnjim diferencijalom i reduktorom mjenjača. Ovo je zaista moćan terenski pogon koji će savladati većinu prepreka pri offroad vožnji.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Potrošnja goriva definitivno nije plus ovog automobila. Velika masa, velik i snažan motor i vrlo loša aerodinamika ovdje ne dozvoljavaju dobar rezultat. Potrošnja na testu je iznosila 11,9 l/100 kilometara, s time da se u gradu kretala oko 13 l/100 km, a na otvorenoj cesti negdje oko 9 l/100 km. Na autocesti, ovisno o brzini Amarok je velik potrošač zbog svoje visine, oblika i aerodinamike. Tu možete očekivati da će vam auto trošiti oko 12 l/100 km pri brzinama oko 130 km/h i mnogo, mnogo više što se više približavate maksimalnih 190 km/h. Pick-up automobili jednostavno nisu stvoreni za štednju goriva i toga moraju biti svjesni njihovi budući vlasnici.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U vožnji je Amarok vrlo uglađen, nešto što ne biste očekivali od automobila koji pripada ovoj klasi i ovako izgleda. A osim toga iznenađujuće dobro drži cestu i može biti agilniji nego što to na prvu pomislite. Ipak, zbog vrlo visoke karoserije i ogromne mase od skoro 2,4 tone to ima svoje jasne granice. Ipak, upravljač je prilično precizan, naginjanje karoserije relativno umjereno, a i mjenjač prilično brz. Uvjerljive su i kočnice. Jedino s čime morate biti oprezni je vožnja sa stražnjim pogonom. Radi male mase straga automobil ima tendenciju bježanja stražnjeg kraja (preupravljanje) pogotovo na mokroj cesti, a to je boljka svih pick-up auta zbog njihove specifične konstrukcije. Za "jurnjavu" je najbolje odabrati automatski pogon na sve kotače.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Udobnost automobila je također vrlo dobra. Daleko je to ispred nekadašnjih pick-up modela koji su poskakivali i "ritali" se na neravnijim cestama poput divljih konja. Udobnost Amaroka nije daleko od tipičnog SUV-a današnjice, nema problema s poskakivanjem karoserije Upravljač je dobro odmjeren, a naginjanje karoserije je relativno malo. Amarok je jako uvjerljiv i na autocesti pri visokim brzinama. Probleme stvara grad zbog ogromnih dimenzija koje će otežati pronalazak parkirališta i vrlo velikog kruga okretanja koji će otežati manevriranje. Ovdje morate biti spremni na slične probleme koje inače imaju i vozači kombi vozila.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Ako je vaš odabir pick-up automobil Amarok je jedan od najboljih i definitivno najprofinjeniji odabir u klasi. Donosi značajke i robusnost pick-up automobila, te vrhunske terenske sposobnosti no sve to je kombinirano s udobnošću i uglađenosti koji u nekim detaljima podsjećaju na klasična SUV vozila. Cijena je još i prilično povoljna usporedimo li je s cijenama velikih SUV-ova koji su podjednako sposobni u terenskoj vožnji i slično opremljeni.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Terenske sposobnosti

Udoban za jedan pick-up

Profinjen za svoju klasu

Minus:

Visoka potrošnja goriva

Velike dimenzije

Velik krug okretanja

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2367 kg

dimenzije: 535 x 191 x 188 cm

obujam motora: 2993 ccm

snaga: 177 kW/240 KS

0-100 km/h: 8,8 s

najveća brzina: 190 km/h

potrošnja benzin: 10,2 l/100 km

cijena: 66.925 € (testni model), 66.185 € (bez dodatne opreme), 47.9670 € (osnovni Amarok, 170 KS)

Važnija oprema testirani Amarok Aventura 3.0 TDI 4Motion

Aluminijski naplatci 21", kromirane bočne stepenice, LED Matrix svjetla, automatska dvozonska klima, digitalni instrumenti, dodirni zaslon 12", navigacija, električno podesiva i grijana prednja sjedala, sjedala presvučena kožom, sustav kamera za parkiranje od 360 stupnjeva, prednji i stražnji parkirni senzori, ambijentalno osvjetljenje, premium audio sustav Harman Kardon s 8 zvučnika, utičnica 230 V, električno pokretani pokrov teretnog prostora...