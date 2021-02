Toyota do prije par godina nije briljirala dizajnom. Mnogi su izgled njihovih auta proglašavali dosadnim. Onda su se stvari počele mijenjati. Toyota je počela raditi aute koji su sve, samo ne dosadni. Prvo je stigao C-HR, pa nova Corolla, a sada i Yaris, po našem mišljenju najbolje dizajnirani auto 'novog Toyotinog vala'.

Ne samo da je novi Yaris mnogo atraktivniji od staroga, on je, složit će se mnogi, jedan od najljepših, ako ne i najljepši gradski auto na tržištu. A zanimljiv podatak je da je za njegov izgled zaslužan Hrvat, Mario Majdandžić, dizajner Toyote koji ga je oblikovao. Sportski i agresivan dizajn, naravno nije za sve, no velika većina kupaca ovakvih automobila preferira to i sigurno će dizajn biti razlog broj jedan za odbir ove Toyote.

Nije Yaris atraktivan i agresivan samo izvana. I u unutrašnjosti s malim volanom, atraktivnim instrumentima iza njega te jako profiliranim sjedalima slijedi istu dizajnersku filozofiju. materijali su vrhunski, kvaliteta izrade također, oprema izuzetno luksuzna za ovu klasu. Ono što ne govori u prilog Yarisa je ponuda prostora. Auto je s 394 centimetara dužine oko 10 centimetara kraći od prosječnog gradskog konkurenta i to se negdje moralo odraziti. Tako je ponuda prostora straga nešto manja od prosjeka za klasu, a isto vrijedi i za prtljažnik u koji stane 286 litara.

Toyota je mnogo investirala u sigurnosne tehnologije, a Yaris je jedini auto u klasi koji ima i središnji zračni jastuk između vozača i suvozača. On sprječava međusobno sudaranje vozača i suvozača tijekom teže nezgode.

Iako po prostranosti ne briljira Yaris ima još aduta. Razlog broj dva za odabir ovog auta bit će svakako njegov pogon. Nova generacija hibridnog pogona sastoji se od atmosferskog trocilindričnog motora neobično velike zapremine od 1,5 litara. U kombinaciji s električnim motorom auto razvija 116 KS što je i više nego dovoljno za živahnu vožnju. Posebno impresioniraju dobra međuubrzanja na koja je Yaris u svakom trenutku sposoban.

No najbolju stranu ovaj pogon pokazuje kada se vozite umjereno, što je kao apsolutni kontrast izgledu, stanje u kojem se Yaris najbolje 'osjeća'. Auto će u gradu oko 50 posto vremena voziti samo na struju i pritom jako malo trošiti. Na testu smo u kombiniranoj vožnji prosječno trošili 4 l/100 km. U gradu smo uz izuzetno nježnu vožnju uspjeli ostvariti i 3 l/100 km, no onih četiri je ipak najbliže realnom gradskom prosjeku. I kada ste bezobzirni na gasu ovaj auto teško može trošiti više od 6 l/100 km.

Ovjes Yarisa jako dobro spaja dvije krajnosti. Izuzetno je udoban u vožnji, čak i na lošim cestama, a istodobno se malo naginje u zavojima i pruža dosta zabave pri živahnijoj vožnji. Upravljač je također na pola puta između komfornog i sportskog, a kočnice rade vrlo uvjerljivo.

Yaris je odličan automobil, zato ne čudi da j ušao u finale najvažnijeg europskog izbora za auto godine. Cijena testiranog modela se na prvu čini visokom, no valja uzeti u obzir da je testirani Premiere model lansiran povodom početka prodaje i prepun opreme. U njega je ugrađeno zapravo sve što se u Yaris da ugraditi, pa čak i HUD zaslon. Uz nešto skromniju opremu Yaris može biti i dosta jeftiniji, no i ovakav pruža izuzetno dobru vrijednost za uložen novac. Trenutno je jedan od najposebnijih gradskih auta na tržištu.