Testirali smo Peugeot 2008: Redizajnirani mali SUV nije samo obični gradski šminker

Peugeot je prošle godine obnovio svoj bestseler 2008, krajem godine auto je stigao u prodaju u Hrvatskoj, a sada i na naš test. Kakav je 2008 u praksi provjerili smo na jednom od najprestižnijih modela u ponudi, s benzinskim motorom snage 130 KS, automatskim mjenjačem i top paketom opreme.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Peugeot 2008 je godinama jedan od najprodavanijih automobila u Europi. Klasa gradskih SUV-ova izuzetno je popularna, a 2008 se u njoj nije utopio već se izdiže svojim atraktivnim i prilično agresivnim, specifičnim dizajnom. Ta agresivnost još je više naglašena zadnjim redizajnom u kojem je automobil dobio potpuno novi prednji dio i dosta prerađeni stražnji dio.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U unutrašnjosti Peugeot 2008 odiše s puno elegancije ali i svojeglavosti. Peugeotov i-Cockpit je vrlo originalan, s instrumentima iznad upravljača i vrlo orijentiran na vozača stvara jedinstven, tipičan ugođaj za Peugeot. Iako i dan danas slušamo neke kritike na račun ovog koncepta zbog težeg prolaženja idealne pozicije sjedanja, nama s prosječnom visinom nikada nije bio problem pronaći idealnu poziciju na sjedalu i namjestiti se tako da dobro vidimo instrumente. Očito je tako s mnogima jer i-Cockpit je uvelike prihvaćen i većina se ne buni na ovaj neobičan koncept, a nešto slično u zadnje vrijeme pokušava i konkurencija, primjerice i Toyota s Priusom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U unutrašnjosti je automobil redizajnom dobio dodirni zaslon dijagonale 10" iza kojeg se krije prilično dobar Infotainment sustav koji je dovoljno brz i jednostavan za korištenje. Testirani GT ima i novodizajnirane 10" digitalne instrumente s 3D efektom koji izgledaju vrlo atraktivno bez da su nepregledni, što je često popratna pojava 3D efekta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

S430 cm dužine Peugeot 2008 je među većim modelima svoje klase, tako da u unutrašnjosti ima prilično mnogo mjesta i na stražnjoj klupi, a prtljažniku od 434 litre se nema što prigovoriti. Vrlo dobra je i kvaliteta izrade dok se za materijale koji su korišteni u testiranoj top verziji GT mora priznati da su vrhunski. Dojam posebno dižu sjedala s presvlakama od alcantare ali i mnogi maštoviti dizajnerski detalji od kvalitetnih materijala.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Benzinski trocilindrični motor obujma 1,2 litre je stari znanac iz mnogih automobila marke Peugeot, ali i Opela i Citroëna koje smo do sada testirali. I dalje tvrdimo da je riječ o jednom od najboljih trocilindričnih motora na svijetu koji radi iznenađujuće mirno i isporučuje snagu vrlo kultivirano. Jedino što ga odaje je njegov karakterističan zvuk, no ni za njega ne bismo rekli da je neugodan. Štoviše zvuči pomalo sportski i lako se na njega naviknuti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Motor je uparen s jednako poznatim i provjerenim automatikom s osam brzina koji dosuše pokazuje određene slabosti ako ste pobornik agresivne sportske vožnje, no u svim drugim "režimima vožnje" radi vrlo kultivirano, brzo i neprimjetno. Od redizajna je klasičnu ručicu mjenjača zamijenio mali klizni "prekidač", no na to se vrlo lako brzo naviknuti, a za uzvrat oslobađa malo mjesta na središnjoj konzoli.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U vožnji je motor vrlo živahan i ima obilje snage za mali SUV tako da se ne možemo požaliti na performanse i ubrzanja u bilo kojim situacijama, bilo da se radilo o sprintu s mjesta ili međuubrzanju prilikom preticanja. I potrošnja je vrlo dobra. Automobil nam je na testu trošio 6,4 l/100 km u kombiniranoj vožnji i oko 7 u gradu uz prosječan stil vožnje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se ovjesa tiče, automobil je prvenstveno ugođen za udobnost. Ipak, pri agresivnijoj vožnji karoserija se ne naginje previše, i uz malo podupravljanja moguće se i malo zabaviti s 2008. Ipak, automobil se najbolje osjeća pri umjerenijem stilu vožnje gdje pokazuje svoju najbolju stranu suvereno filtrirajući neravnine i omogućavajući vam vrlo udobnu vožnju. Na autocesti je automobil također vrlo uvjerljiv, vozaču ulijeva mnogo samopouzdanja, dobro drži pravac, a unatoč trocilindričnom motoru nije previše bučan u unutrašnjosti čak ni blizu maksimalnih brzina.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Peugeot 2008 izgleda kao pravi šminker, no ispod te "maske" zapravo se radi o izuzetno praktičnom i vrlo prostranom automobilu koji vrlo lako može obavljati zadatke vozila za obitelj. Motor mu je malen, no vrlo uvjerljiv, a udoban mjenjač i ovjes te relativno mala potrošnja goriva samo upotpunjuju dobar dojam. Cijena testiranog auta nije mala, no treba uzeti u obzir da se radi o modelu s top opremom i mnogo dodatne opreme. Tipični kupci ipak biraju nešto što je obično desetak tisuća eura jeftinije, no i u takvoj izvedbi 2008 uz prostranost, udobnost ima mnogo toga za ponuditi svojim kupcima.

Plus:

Odličan motor

Udoban ovjes

Ponuda prostora

Minus:

Mjenjač pri agresivnijoj vožnji

Mekan ovjes pri agresivnijoj vožnji



TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1180 kg

dimenzije: 430 x 182 x 155 cm

obujam motora: 1119 ccm

snaga: 96 kW/130 KS

0-100 km/h: 9,4 s

najveća brzina: 198 km/h

potrošnja benzin: 6,0 l/100 km

cijena: 35.360 € (testni model), 31.319 € (bez dodatne opreme)

Važnija oprema testirani Peugeot 2008 GT PureTech 130 EAT8

Aluminijski naplatci 19", automatski klima uređaj, dodirni zaslon 10", navigacija, digitalni instrumenti 10", sportska grijana sjedala presvučena Alcantarom, prednji i stražnji parkirni senzori, kamera za vožnju unatrag, adaptivni tempomat...