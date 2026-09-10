Testirali smo Samsung Galaxy Z Fold 8: Je li šire bolje i kako je koristiti ovaj mali 'transformer'

Nije Samsung prvi koji je s Galaxyjem Z Fold8 uveo ovaj format mobitela u obliku ‘putovnice’, niži i nešto širi, ali dojam je kako im je telefon pun pogodak. Neobičan uređaj privlači poglede i upite potpunih stranaca, često sam se kroz proteklih par tjedana našao u situaciji da su ljudi tražili da im im ga detaljnije i pokažem. A upravo ovih dana evo Xiaomi je predstavio 18 Fold, a mnogi iščekuju i Appleov preklopni telefon. Čini se kako je ovo novi hit format među mobitelima.

Pokretanje videa... VIDEO 24sata u Londonu: Preklopni Samsung Fold u potpuno novom obliku, otkrivamo sve detalje | Video: Ivan Hruškovec/24sata

No, prvih nekoliko dana s Foldom 8 imao sam osjećaj da nešto nedostaje. Telefon mi je bio čudan, drugačiji od svega na što sam navikao i trebalo je malo vremena da se mozak privikne na njegov novi oblik. Kad sam nakon Folda8 uzeo klasični “bar” telefon, primjerice veliki Galaxy S26 Ultra, odjednom mi je izgledao previsok i nekako nepraktičan. To je možda najbolji pokazatelj onoga što Samsung pokušava napraviti s ovim uređajem.

Samsung je ove godine napravio dosta velik zaokret. Fold8 je kraći i širi kada je sklopljen, a unutarnji ekran ima omjer stranica 4:3, kao nekad CRT televizori. Uređaj je pritom debeo 9,7 milimetara kada je zatvoren, težak 201 gram i ima 5,5-inčni vanjski te 7,6-inčni unutarnji AMOLED ekran.

Na papiru to možda zvuči kao još jedan pokušaj da se pronađe idealan oblik preklopnog telefona. Nakon nekoliko tjedana korištenja, meni je puno zanimljivije bilo vidjeti kako se taj oblik ponaša u stvarnom životu.

Brza prilagodba

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Vrlo brzo prošlo je vrijeme privikavanja na oblik Folda8. Širina nije problem ni pri korištenju jednom rukom, većina toga se može i tako odraditi. Tipkovnica ima nešto više prostora, a ako malo rastegnete ruku, velik dio svakodnevnih zadataka može se odraditi jednom rukom. Pišete li gestama, odnosno povlačenjem prsta, posao je još lakši. Iako, po navici bih držao telefon s dvije ruke, osobito kad nisam za njega imao zaštitnu masku.

U džepu je zapravo odličan

Fold8 bez problema stane u prednji ili stražnji džep hlača, a ni zaštitna maska nije nešto posebno promijenila gabarite telefona. To mi je jedna od najugodnijih promjena u odnosu na prosječne telefone s ekranima od gotovo 7 inča, a i vraća u vrijeme kad su se proizvođači natjecali u tome tko će imati tanji i manji mobitel. Maska je svakako preporuka, jer radi se o telefonu koji može iskliznuti iz džepa

Nekoliko dana koristio sam ga bez maske, a potom sa Samsungovom Carbon Standing maskom koja ima i praktični kickstand, odnosno polugu kako bi telefon mogli držati uspravno, što je svakako dobro rješenje za gledanje filmova na putu. Ova je maska prilično taka pa nije nešto posebno promijenila ukupni dojam uređaja.

Svakako bi trebalo paziti na telefon dok ste u autu ili sjedite, jer može lakše iskliznuti, a ti njegovi gabariti su bili i razlog da sam ga u hodu češće držao s obje ruke. Nije to zato što je neugodan za držanje, nego jednostavno traži malo drugačiji položaj ruku nego klasični telefon.

S masom od 201 grama, Fold8 lakši je od Samsungova S26 Ultra za nekih 13 grama, što i nije toliko velika razlika. Međutim, usporedite li to sa Appleovim iPhoneom Duo, od njega je lakši za čak 53 grama, što je ogromna razlika. Tu se i vide godine rada s preklopnim uređajima koje Samsung ima iza sebe. Ali, sviđa mi se balans uređaja. Kad ga rastvorite, ugodan je za dugotrajnije čitanje i često sam ga držao zarotiranog za dio gdje se nalazi kamera, koji odlično leži u ruci. Praktično kao da koristiš Kindle. A uz Samsungove rutine i postavke zaslona možete ga dodatno prilagoditi, primjerice prebaciti prikaz u crno-bijeli način ili dodati više topline odnosno žute boje zaslonu i tad se može još više približiti Kindleu.

Kamere možda mogu biti ugodno hvatište za telefon, ali taj modul jako strši, što se jako vidi kada telefon položite na stol, zbog čega se i jako klacka. Maska taj problem uglavnom riješi, a istovremeno pruža i ono što je kod ovakvog telefona još važnije, dodatnu zaštitu.

Vanjski ekran

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ovo je jedna od najvećih promjena koju sam primijetio nakon par tjedana. Vanjski ekran od 5,5 inča i u formatu 16:9 nije samo mjesto na kojem ćete “izgurati” dok ne otvorite telefon. Širi je i ugodniji za svakodnevno korištenje, a to mijenja cijelu filozofiju uređaja. Sve standardne stvari na njemu odrađujete bez ikakvih problema, ali ovaj manji ekran je taman pogođen za multimediju u pokretu. Filmovi, serije na njemu se savršeno ispune, a dobar je i za povremeno igranje u pokretu. Tipkanje je također sasvim dobro. Malo širi format daje dovoljno prostora prstima, a uz malo rastezanja ruke može se odraditi prilično toga jednom rukom.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Problem nije Samsungov hardver, nego aplikacije.Neke još nisu dovoljno dobro prilagođene ovom formatu pa se elementi sučelja mogu naći preblizu navigacijskim tipkama ili ostaviti neobično mnogo praznog prostora. Kod Reelsa i sličnog sadržaja to se posebno primijeti. TikTok je tu nešto bolje riješio, ali i dalje postoje situacije u kojima se vidi da aplikacija nije dizajnirana s ovakvim ekranom na umu. Vjerojatno će se i to sve uskoro riješiti, osobito kad sad imamo cijeli niz mobitela sličnog formata. Na velikom ekranu pak u nekim aplikacijama morate uključiti da se same rotiraju.

A onda ga otvorite i shvatite zašto Fold postoji

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ako je vanjski ekran dobar za situacije u kojima želite biti brzi, unutarnji je ekran razlog koji će vas zadržati uz Fold8. 7,6-inčni ekran u omjeru 4:3 je fantastičan. Radi se o AMOLED panelu s 3000 nita vršne svjetline i rezolucijom od 2448x1848 piksela. I nije stvar samo u tome da je velik i odličnih specifikacija. Uživo izgleda odlično, nabor na sredini gotovo se ni ne primijeti, a ovaj oblik jednostavno ima smisla za velik broj stvari. Outlook, WhatsApp i Google Maps mogu se koristiti istovremeno, a dvije ili tri aplikacije mogu bez problema biti otvorene na unutarnjem zaslonu. Možete gledati sadržaj i istovremeno tipkati prijateljima, pratiti navigaciju dok gledate neki dokument ili kombinirati posao i komunikaciju bez stalnog prebacivanja između aplikacija.

Samsungov softver tu je jedna od najvećih prednosti uređaja. One UI omogućuje različite rasporede aplikacija na velikom ekranu, uključujući tri aplikacije istovremeno i dodatne plutajuće prozore.

I upravo je multitasking jedan od razloga zbog kojih se Fold8 nakon nekog vremena prestane doživljavati kao “fora mobitel“, već postaje pravi snagator za produktivnost.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

4:3 format je odličan, ali nije savršen za svaki sadržaj

Kod filmova i serija stvari ovise o formatu. Ako gledate klasičan 16:9 sadržaj, ostat će crne trake iznad i ispod slike, no sama slika će zauzeti puno veću površinu nego što je to slučaj kod Z Folda 8 Ultra. S druge strane, video možete lako raširiti preko cijelog ekrana, uz blagi kompromis gubitka dijela slike. Kod slike kinoformata crne trake mogu biti izraženije, ali u praksi mi to nije smetalo. Čak suprotno. Fold8 je odličan uređaj za gledanje serija i filmova u krevetu, posebno kada ga zarotirate i držite za dio s kamerama.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Za igre je 4:3 još zanimljiviji. Velika površina zaslona i njegova pravokutna forma stvaraju odličan prostor za igranje. Igre na njemu sjajno i ekran je dovoljno velik da se iskustvo približava malom tabletu.

Nabor ne smeta, prašina da

Kao što sam spomenuo, nabor na sredini ekrana jedva možete primijetiti, impresivno je koliko je nova šarka dodatno izravnala ekran. Da, vidite ga kada je ekran ugašen ili kada ga tražite. Ali kada gledate sadržaj, jednostavno nestane iz percepcije. Ono što mi puno više smeta jest prašina. U gornjem i donjem dijelu baš kod pregiba zna se skupiti prašina i to je jedna od onih sitnica koje nećete nužno primijetiti prvog dana.

Flex Mode mi nedostaje

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedna od stvari koju bih volio vidjeti na ovom telefonu jest Flex način rada koji Samsung nudi na preklopnim modelima poput Flipa. Radi se tome da telefon zadržava položaj u kojem ga postavite, ali i da određene aplikacije to prate. Kod Folda 8 bi to moglo biti vrlo korisno.

Telefon bi se mogao djelomično otvoriti, postaviti na stol i koristiti u različitim scenarijima bez dodatnog postolja. Za video pozive, gledanje sadržaja, fotografiranje ili određene radne zadatke takva bi funkcija imala smisla i žao mi je što nije iskorišten potencijal ovakvog mehanizma.

S Pen? Da, ali ne znam gdje bi stao

S Pen olovka jedan je od ključnih dijelova za rad na S26 Ultri i mnogi bez nje ne mogu zamisliti produktivnost, a na Foldu 8 njen nedostatak ne predstavlja mi neki problem. Samsung je Fold8 napravio vrlo tankim i teško je zamisliti gdje bi još ugurao olovku bez povećanja debljine ili neke druge žrtve.

Ali podrška bi bila zanimljiva. Zapravo, kombinacija velikog 4:3 ekrana i S Pena mogla bi Fold8 pretvoriti u odličan uređaj za bilješke, skiciranje i određene poslovne zadatke. Možda za neki sljedeći Fold i stigne podrška.

S druge strane, Motorolin Razr Fold ima podršku za olovku koju morate nositi u njenom pretincu, a Apple je potvrdio da će njihov iPhone Duo kasnije dobiti podršku za Apple olovku.

Kamera

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Fold8 ima dvije stražnje kamere od 50 megapiksela i nema telefoto kameru. To je jedan od očitijih kompromisa uređaja u ovoj cjenovnoj kategoriji. Za taj novac razumno bi bilo očekivati da imamo i telefoto kameru, no naravno, to bi značilo i ustupke na masi i debljini samog uređaja u koji bi trebalo ugurati periskopski sustav. Xiaomi 18 Fold teži je gotovo 20 grama i nešto je deblji. Appleov iPhone Duo također je ostao na dvije kamere pa je također deblji i čak 50 grama teži.

Meni osobno nedostatak telefoto kamere nije bio veliki problemi. Fotografije su dobre, glavna kamera odrađuje posao kako treba, a mogućnost dodatnog zumiranja uvijek bi bila dobrodošla. Treba istaknuti da 2x zum, koji se oslanja na izrezivanje sa glavnog senzora, radi jako dobar posao. Pri 4x i 10x kvaliteta pada. Fotografije su životopisne, boje ne djeluju previše zasićeno, a solidne su fotografije i pri slabom svjetlu.

Samsung je dodao nekoliko zanimljivih mogućnosti za snimanje videa. Fold8 podržava LOG video i LUT-ove, što će cijeniti korisnici koji žele dodatno obrađivati snimke. Tu su i funkcije poput My FanCam, koja može pratiti osobu u videu i automatski izrezati kadar za različite formate društvenih mreža. Ovo je jedna od primjena AI-ja koja mi se jako dopala.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE S FOLDA 8

Klizi kroz sve zadatke

Hardverski, Fold8 je vrlo moćan uređaj. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, do 16 GB RAM-a i do 1 TB memorije stavljaju ga uz bok Samsungovom najjačem klasičnom modelu. Performanse zato nisu pitanje. Pitanje je što radite s tom snagom.

Kod mene se odgovor uglavnom svodio na multitasking. Outlook, WhatsApp, Google Maps, pregledavanje weba, čitanje, fotografiranje i povremeno igranje. Apsolutno ništa nije problem bilo za testni model sa 12 GB RAM-a, jedino je primjetno da se telefon zagrijava pri zahtjevnim igrama, ali što je razumno zbog tankog kućišta.

Koristim manje uređaja

I tu dolazimo do najzanimljivijeg dijela korištenja Folda 8. Ne bih rekao da je idealan. Neke aplikacije još nisu prilagođene njegovim ekranima, kamera bi mogla imati telefoto, Flex Mode bi dobro došao, a S Pen podrška bila bi zanimljiv dodatak. Svoj tablet u to vrijeme gotovo da nisam ni upalio, a slično je i sa Kindleom. Lako se naviknuti na ovakav uređaj.

No puno je zanimljivije ono što se događa izvan samog telefona. Po reakcijama ljudi na ovaj tip uređaja, ali i po tome koliko je uređaja sličnog formata stiglo i stiže, pokazuje da postoji interes za uređaje u formatu “putovnice”. Možda upravo gledamo kako nastaje novi popularni format. Ne nužno zamjena za klasične telefone i tablete, nego uređaj koji pokušava preuzeti dio njihove uloge, a možda i učini ta pogura preklopne telefone više prema mainstream uređajima. Naravno, kao i kod svake kategorije proizvoda, oni neće biti ‘golf klasa’ za svakog.