Otkrili odakle stižu tajanstveni signali, ali tko ih proizvodi?

Astronomi su lani detektirali zapanjujuće radijske signale iz dubokog svemira, a sada su otkrili da jedan od tih signala koji se ponavljaju dolazi iz spiralne galaksije, vrlo slične našoj koja se nalazi jako blizu.

Iako se nalazi 500 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje, astronomi su otkrili i da signali dolaze iz dijela galaksije u obliku slova V bogatog novim zvijezdama.

No, i dalje je nepoznato što točno proizvodi te signale.

The source of a fast radio burst was tracked down to a region just 7 light-years across, in a nearby galaxy - https://t.co/ItRLRu6aum pic.twitter.com/SQVgeeQQF8