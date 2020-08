Tko traži jeftinije gorivo na putu s mora, imat će za dvije kave

Naftne tvrtke mogu određivati drukčiju cijenu na svakoj svojoj postaji. Cijena goriva po litri razlikuje se do 66 lipa, a uštede smo izračunali prema cijeni najjeftinijeg eurosupera u polazištu ili u blizini

<p>Na autocestama su u pravilu više cijene goriva nego na drugim prometnicama, pa se isplati napuniti spremnik vozila prije naplatnih kućica. </p><p>Usporedili smo trošak goriva na pet zamišljenih ruta za povratak s godišnjeg odmora s automobilom s benzinskim motorom. Najdulja je ona od Iloka do Cavtata, to je, ako se vozi samo kroz Hrvatsku, 964 kilometra. S automobilom koji uz umjerenu vožnju troši u prosjeku sedam litara eurosupera 95 na 100 kilometara, cijena goriva bit će malo viša od 600 kuna. Ako se ide kroz BiH, što stanovnici istočnih dijelova Hrvatske u pravilu rade, trošak je manji, 305 kuna, čak i ako se izbjegne točenje goriva u BiH, gdje je gorivo jeftinije. Na ostalim zamišljenim rutama vozi se kroz Hrvatsku. Cijene goriva tražili smo na stranici <a href="https://mzoe-gor.hr/"><strong>mzoe-gor.hr,</strong></a> koja ima i aplikaciju za mobitele. Krećemo li na put iz Cavtata, prva benzinska postaja je u Kuparima, a na stranici za usporedbe goriva nema cijene za obični, jeftiniji eurosuper 95, nego skuplji Class. Kako biste kupili onaj najjeftiniji, trebate se odvesti do benzinske u Komolcu, dvadesetak kilometara od Cavtata. </p><h2>Proučiti prije puta</h2><p>U Komolcu litra eurosupera 95 stoji 8,97 kuna. Uz prosječnu potrošnju od sedam litara do Iloka, vozimo li kroz Hrvatsku, trebalo bi 67,5 litara i stajao bi 605,50 kuna. No treba imati veći rezervoar od prosječnog ili će se morati dopuniti na autocesti, gdje litra eurosupera stoji i 9,52 kune. Kupimo li sve gorivo za vožnju do Iloka po najjeftinijoj cijeni umjesto na autocesti, uštedjeti možemo i do 37,13 kuna. </p><p>Izračunali smo koliko bismo goriva trebali uz prosječnu potrošnju. No ako je automobil natovaren, ima upaljenu klimu, ili netko voli jače pritisnuti gas, potrošnja može biti i puno veća. Osim toga, s planirane rute nas može skrenuti policija zbog prometne nesreće na nekoj dionici, pa se na put nikad ne smije krenuti ako spremnik nije dovoljno napunjen. </p><p>Osim što je gorivo uvijek skuplje na autocesti, razlika u cijeni ima i u gradu, ne samo na postajama različitih tvrtki nego se mogu razlikovati i kod iste, ovisno o poziciji. Tako se u Splitu na prosječnom spremniku od 50 litara pri kupnji eurosupera 95 mogu uštedjeti 22 kune, za dvije kave s mlijekom.</p><h2>U gradu ima razlike</h2><p>U Zagrebu eurosupera 95 po 8,86 kuna ima na nekoliko mjesta, a na više njih skuplji je samo lipu, no može biti i po 8,99 kuna, pa bi za 50 litara trebalo platiti 6,50 kuna više. Onima koji toče manje razlika je zanemariva. No isplatilo bi se voziti do udaljenije, a jeftinije benzinske onima koji planiraju napuniti do vrha veći spremnik. </p><p>Mnogi u svoje automobile, pogotovo one starije, toče jeftinije vrste goriva. No na nekim mjestima ga ne prodaju nego nude samo goriva s aditivima, koja su skuplja, a preporučuju ih za novije i skuplje automobile. U tražilici goriva na nekim postajama tako nema cijene za jeftiniji, eurosuper 95, nego samo za skuplju vrstu, Class.</p><h2>Popusti uz kartice</h2><p>Na benzinskima često nema ni najjeftinije vrste dizela, a žele li baš njega natočiti u vozilo, moraju se raspitati ima li ga na postaji koja im je uz put ili ondje prodaju samo skuplje varijante. </p><p>Osim prateći cijene goriva po pojedinim benzinskim postajama, bilo na računalu ili aplikaciji, na gorivu se može uštedjeti uz popuste kartica vjernosti ili kartica njihovih partnera. Uz karticu članstva u Hrvatskom autoklubu može se dobiti popust od 15 lipa po litri za sve vrste goriva i autoplina na benzinskim postajama Tifona i Croduxa. Na Croduxu 15 lipa popusta po litri mogu dobiti i oni koji imaju karticu Pevex kluba. Uz karticu Dobra prilika Croatia osiguranja popust na Croduxu je 30 lipa po litri goriva, no najviše se u jednoj godini može iskoristiti do 400 kuna popusta. I članovi ORYX Asistencije imaju popust na Croduxu, osam lipa po litri goriva ili autoplina. </p>