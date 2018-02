To je brzina: Musk dodao novu opciju u Model 3 nakon sudara

Za razliku od brojnih šefova automobilskih kompanija, Elon Musk je jedan od rijetkih koji direktno razgovaraju s kupcima preko Twittera i drugih društvenih mreža i reagira na prijedloge.

Nakon ispovijesti vozača koji je razbio svoj Model 3, Musk je tako najavio da će dodati opciju koja će omogućiti se pretinac u automobilu automatski otvori u slučaju sudara i dodati plastični sloj na središnji ekran u vozilu.

Naime, vozač je preko Reddita podijelio svoju priču o sudaru u kojem se sa 100 km/h zabio u automobil koji je stao ispred njega. Tesla je potpuno razbijena u sudaru, ali vozač je napisao kako su on i suputnik ostali zaštićeni. Štoviše, liječnici hitne pomoći rekli su da se ne bi izvukao iz manje sigurnog automobila.

Opisujući nesreću, vozač je rekao da se staklo, koje štiti 15-inčni ekran u autu, rasprsnulo i razderalo ruku njegova suputnika. Uz to, naglasio je da je imao problema s otvaranjem pretinca u kojem su mu bili dokumenti o automobilu i osiguranju. Naime, pretinac se inače otvara pritiskom tipke na ekranu.

Adding software feature to open glovebox automatically when car comes to a stop after a crash. Will look at bonding a thin plastic sheet to the front or back of screen.