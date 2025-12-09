Obavijesti

TopGear odabrao aute godine: Ferrari i Dacia na istom popisu!

TopGear je objavio svoje TopGear.com Awards za 2026. i proglasio “najbolje od najboljih” u zadnjih godinu dana. Na listi su sve, od ultra skupih hiperautomobila do simpatičnih malih električnih gradskih auta. Ima tu i neočekivanih pobjednika, poput Dacije koja ponosno priznaje da joj je auto “kocka na četiri kotača”. U nastavku donosimo najzanimljivije dobitnike koje je TopGear izdvojio kao aute godine.
BMW iX3 (Neue Klasse) – Prvi BMW iz nove električne “Neue Klasse” generacije i ujedno veliki TopGearov pobjednik, auto godine. Hvale ga jer izgleda normalno, vozi se kao pravi BMW, ima smirenu, lijepo uređenu kabinu i potpuno novu električnu tehnologiju koja će se koristiti na budućim BMW, Mini i Rolls Royce modelima. | Foto: BMW
