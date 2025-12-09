POGLEDAJTE IH SVE TopGear odabrao aute godine: Ferrari i Dacia na istom popisu!

TopGear je objavio svoje TopGear.com Awards za 2026. i proglasio “najbolje od najboljih” u zadnjih godinu dana. Na listi su sve, od ultra skupih hiperautomobila do simpatičnih malih električnih gradskih auta. Ima tu i neočekivanih pobjednika, poput Dacije koja ponosno priznaje da joj je auto “kocka na četiri kotača”. U nastavku donosimo najzanimljivije dobitnike koje je TopGear izdvojio kao aute godine.