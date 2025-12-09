TopGear odabrao aute godine: Ferrari i Dacia na istom popisu!

TopGear je objavio svoje TopGear.com Awards za 2026. i proglasio “najbolje od najboljih” u zadnjih godinu dana. Na listi su sve, od ultra skupih hiperautomobila do simpatičnih malih električnih gradskih auta. Ima tu i neočekivanih pobjednika, poput Dacije koja ponosno priznaje da joj je auto “kocka na četiri kotača”. U nastavku donosimo najzanimljivije dobitnike koje je TopGear izdvojio kao aute godine.
BMW iX3 (Neue Klasse) – Prvi BMW iz nove električne “Neue Klasse” generacije i ujedno veliki TopGearov pobjednik, auto godine. Hvale ga jer izgleda normalno, vozi se kao pravi BMW, ima smirenu, lijepo uređenu kabinu i potpuno novu električnu tehnologiju koja će se koristiti na budućim BMW, Mini i Rolls Royce modelima.
| Foto: BMW
Foto: BMW
Bugatti Tourbillon – Nasljednik Chirona koji je dobio nagradu jer nudi puno više od “auta za ravnu crtu”. TopGear piše da Tourbillon savršeno zna što njegovi kupci žele: nevjerojatan osjećaj vožnje, unutrašnjost kao ručni sat visoke klase i ekstremnu ekskluzivu.
| Foto: bugatti.com
Aston Martin DBX S – Sportski SUV koji je dobio ozbiljniji “zube” u ovoj S verziji, ali je ostao praktičan i sposoban za svakodnevicu. Opisuju ga kao brutalan, glasan i nevjerojatno brz, ali dovoljno dotjeran da ga stvarno možete koristiti kao obiteljski auto.
| Foto: astonmartin.com
Yangwang (BYD) – Kineski električni sportski model koji je već srušio rekord na Nürburgringu i cilja brzine preko 500 km/h. TopGear poručuje da je “svijet upozoren” jer BYD ov premium brand više ne juri samo Teslu nego i Bugatti.
| Foto: BYD
Ford Mustang GTD – Divlji Mustang napravljen da vozi krugove po stazi i da urla V8 zvukom koji probija uši. TopGear ga opisuje kao glasni odgovor svim tihim električnim autima, auto koji fizički trese zrak oko sebe svaki put kad stisnete gas.
| Foto: mustang.ford
Kimera EVO37 – Moderna reinterpretacija legendarne Lancie 037 koja je osvojila TopGear svojom lakoćom, energijom i osjećajem na volanu. Posebno naglašavaju da je unatoč “ludom” karakteru ostala pouzdana, pa se šale da “više nije Lancia kao nekad” u onom lošem smislu.
| Foto: kimera-automobili.com
Renault Grupa – Nagrada nije otišla jednom modelu, nego cijeloj Renault grupi za seriju novih “retro ali modernih” projekata. TopGear piše da u ozbiljna vremena Renault nudi vedrije, šarenije aute koji doslovno “napadaju sivilo” na cestama.
| Foto: Renault
Ferrari F80 – Novi ekstremni hypercar iz Maranella koji, prema TopGearu, u stvarnosti izgleda još luđe nego na slikama. Hvale ga zbog vrhunskog inženjeringa, ali i zbog toga što ne ide samo na brojke, nego nudi emotivno iskustvo vožnje za ultra bogate kupce.
| Foto: ferrari.com
Hyundai Inster – Mali, pomalo čudan električni auto koji je osvojio žiri pametno posloženom kabinom i iznenađujuće dobrim dometom. TopGear kaže da je to “odrasli mali auto” – ozbiljno promišljen, ali i dalje s dozom karaktera i zabave.
| Foto: hyundai.hr
Kia PV5 – Električni “kombi” i lifestyle vozilo koje su nazvali radosnim za vožnju, s pozicijom sjedenja kao na kapetanskom stolcu. U tekstu ga uspoređuju s VW ID Buzzom po tom “feel good” faktoru, ali naglašavaju da je Kia pogodila pravi miks udobnosti i praktičnosti.
| Foto: Kia
Ferrari 296 Speciale – Evolucija Ferrarijevog hibridnog superauta koja, prema TopGearu, opet pomiče letvicu voznih osobina. Opisuju ga kao savršen miks “analognog i digitalnog” – brutalne mehanike i moderne elektronike koja sve drži pod kontrolom.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Land Rover Defender Octa – Off road zvijer s V8 motorom od preko 600 KS koju TopGear jednostavno opisuje kao Defender koji “voli letjeti kroz zrak”. Radi se o ludoj terenskoj verziji kultnog modela, za one kojima običan Defender nije ni dovoljno brz ni dovoljno ekstreman.
| Foto: Nick Dimbleby
Audi A6 Avant – Karavan koji TopGear koristi kao argument da su karavani i dalje “cool” i bolji od SUV ova. Novi A6 Avant je ogroman, praktičan, tih na autoputu i istovremeno jako elegantan, pa su ga proglasili najimpresivnijim novim karavanom godine.
| Foto: audi.hr
Renault 4 – Električna reinkarnacija legendarnog Renaulta 4 pokazala je da “retro” može ispasti jako dobro. Auto donosi moderan EV pogon, ali s puno karaktera i šarma, kao svojevrsni protuotrov za “bijele kućanske aparate na struju” kako često zovu suvremene električne aute.
| Foto: Renault
Dacia Hipster – Maleni gradski model koji Dacia sama opisuje kao “kocku na četiri kotača”, s maksimalno iskorištenim prostorom i razigranim dizajnom. TopGearu se svidjelo što se ne pretvara da je premium, nego otvoreno ide na praktičnost i simpatičan izgled.
| Foto: Dacia
Mercedes Benz CLA – Limuzina koja je osvojila žiri “normalnošću” u najboljem smislu: udobna, tiha, s preciznim upravljačem i jako lijepim interijerom. TopGear je opisuje kao savršen auto koji vas može pratiti cijeli život, bez drame i poziranja.
| Foto: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars
Rolls Royce Black Badge Spectre – Električni superluksuzni coupe koji je TopGear nazvao pravim vrhom svjetske luksuzne klase, čak ispred glamuroznog Cadillaca Celestiq. Spectre spaja tih električni pogon, ručno izrađenu kabinu i osjećaj da se vozite u najskupljem komadu namještaja na svijetu.
| Foto: Youtube/Screenshoot