Najmanji Toyotin SUV ranije smo isprobali u benzinskoj verziji, a sada je na test došla i poželjnija i štedljivija hibridna verzija. Već smo u prošlom testu istaknuli kako je ime Yaris Cross pomalo nespretno odabrano za ovaj auto koji je samostalan model, a ne crossover verzija Yarisa. Novi Yaris Cross temeljen je na Yarisu, s njim dijeli mehaniku, no izgledom se potpuno razlikuje. Ovo nije samo povišeni Yaris, već mali SUV B-segmenta, klase u kojoj je u posljednje vrijeme najveća gužva na tržištu.

Novi Yaris Cross nije sportski agresivno dizajniran kao klasični Yaris, no nema sumnje u to da je vrlo atraktivan. Pogotovo s bogatim paketom opreme Adventure kakav je na testnom autu i s dvobojnom karoserijom. Unutrašnjost izgleda tipično za Toyotu, no i ovdje se Cross potpuno razlikuje od klasičnog Yarisa. Dominira središnji dodirni zaslon, no nemate dojam sveopće digitalizacije, kao kod mnogih konkurenata što će se sigurno svidjeti mnogim kupcima. Dosta je klasičnih tipki, instrumenti nisu potpuno digitalni te se u ovom autu snađete vrlo brzo.

Yaris Cross je prosječnih dimenzija za svoju klasu, možda malo manji o prosjeka najnovijih modela. Unutrašnjost je prilično prostrana, kako sprijeda tako i straga. U prtljažnik stane 397 litara, također prosječna vrijednost za klasu. Sve u svemu u Yaris Crossu ima dovoljno mjesta da bi bio praktični obiteljski automobil za tročlane ili četveročlane obitelji.

Ono po čemu je ovaj auto iznad prosjeka je pogon. Iako konkurencija sve više koristi blagi hibridni pogon, klasični, "pravi", hibridni pogon koristi samo nekoliko konkurenata. Toyotin hibridni pogon identičan je onom iz Yarisa. Nova generacija hibridnog pogona sastoji se od atmosferskog trocilindričnog motora neobično velike zapremine (za trocilindrične motore) od 1,5 litara. U kombinaciji s električnim motorom auto razvija 116 KS.

Ubrzanje do 100 km/h traje 11,2 sekundi, no u vožnji imate osjećaj da Yaris Cross bolje ubrzava. To je zato što su međuubrzanja mnogo impresivnija zbog električnog motora koji odmah na pritisak papučice isporučuje snagu bez ikakve zadrške. No iako se može voziti prilično živahno najbolje smo se osjećali kada smo Yaris Crossa vozili umjereno. Pri umjerenoj vožnji u gradu, kada "pratite promet" auto će pedesetak posto vremena voziti na struju što je velik plus za komfor ali i potrošnju.

Prosječna potrošnja na testu iznosila nam je 4,1 l/100 kilometara u gradu i okruglih 5 litara u kombiniranoj vožnji koja je uključivala oko 300 kilometara u gradu, 100 na otvorenoj cesti i jednako toliko na autocesti. Kao svaki drugi Toyotin hibrid i ovaj je najefikasniji i najštedljiviji u gradskoj vožnji. Uz agresivnu vožnju potrošnja se može popeti na malo više od 7 l/100 km. Sve u svemu odlične vrijednosti kojima će, posebno u gradu, teško parirati neki dizelski model (kojih u ovoj klasi gotovo i nema).

I ovaj Yaris Cross se na testu pokazao odličnim automobilom. Tjera vas na umjerenu razumnu vožnju u kojoj se i vi i auto najbolje osjećate. Malo troši, praktičan je, ergonomičan i ima stila. Jedino što baš ne privlači kupce je cijena. Testirani model je prilično bogat opremom što u kombinaciji sa skupim hibridnim pogonom na kraju dovodi do cijene od 218.900 kuna. Osjetno više od prosjeka na koji su kupci u ovoj klasi navikli. No za taj novac dobiva se auto koji je mnogo štedljiviji od tog prosjeka, ima mnogo duže jamstvo (10 godina) od prosjeka i mnogo bolje drži cijenu. A tu je i poslovična Toyotina kvaliteta koja je još uvijek na iznadprosječnoj razini.

Važnija oprema Toyota Yaris Cross Adventure 1.5 HSD

Dvobojna karoserija, alunaplatci 18", dvozonska automatska klima, sportska sjedala u kombinaciji kože i tkanine s grijanjem, grijani upravljač, grijano vjetrobransko staklo, LED svjetla, djelomično digitalni instrumenti, dodirni zaslon 7", kamera za vožnju unatrag, bežični punjač za mobitel...