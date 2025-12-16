Trailer je brutalan i eksplicitan, a iza svega je ekipa iz Baldur’s Gatea 3: Dolazi novi Divinity

"Odvratni" trailer koji se masovno dijeli je najavni video za novu igru Divinity, a iza nje stoji Larian Studios, ekipa koja je napravila Baldur’s Gate 3. Prikazan je na The Game Awards 2025, i odmah je postao tema jer je namjerno “težak” za gledanje: brutalne scene, mučna atmosfera, dosta eksplicitnih detalja i osjećaj da gledate nešto što je trebalo dobiti upozorenje prije početka.

Međutim, bitno je za dodati kako to nije gameplay, nego filmski, unaprijed renderiran trailer. Ukratko, Larian je htio pokazati ton svijeta, a ne kako će se igra stvarno igrati.

VIDEO



Divinity je povratak u Larianov fantasy svijet Rivellon. Ako ste igrali Divinity: Original Sin ili Original Sin 2, znate stil: veliki RPG, puno priče, odluka i posljedica, družina likova i gomila opcija kako riješiti quest. Novi projekt je najavljen kao njihov “najveći dosad”, čak veći od Baldur’s Gatea 3.

Foto: Larian

Zanimljivo, igra se zove samo Divinity, nije nazvana Original Sin 3, pa zvuči kao novi “glavni” nastavak ili svjež početak u istom svijetu, a ne samo još jedna epizoda u istom formatu.

Foto: Larian



Trenutno nema datuma izlaska ni potvrđenih platformi. Larian zasad priča o ambiciji i skali, ali detalje o gameplayu čuvaju za kasnije. U praksi to znači da je ovo tek prvi “teaser” i da će se na konkretne info vjerojatno čekati još neko vrijeme, možda čak i godinama.