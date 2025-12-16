Obavijesti

Tech

Komentari 0
NAJAVA ZAPALILA MREŽE

Trailer je brutalan i eksplicitan, a iza svega je ekipa iz Baldur’s Gatea 3: Dolazi novi Divinity

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Trailer je brutalan i eksplicitan, a iza svega je ekipa iz Baldur’s Gatea 3: Dolazi novi Divinity
8
Foto: Larian

Ako vam je na feedu stalno isti trailer koji izgleda kao miks horora i “NSFW” scene, niste jedini. Radi se o najavi nove igre Divinity i ljudi se prepiru je li to bilo previše za prvi trailer.

"Odvratni" trailer koji se masovno dijeli je najavni video za novu igru Divinity, a iza nje stoji Larian Studios, ekipa koja je napravila Baldur’s Gate 3. Prikazan je na The Game Awards 2025, i odmah je postao tema jer je namjerno “težak” za gledanje: brutalne scene, mučna atmosfera, dosta eksplicitnih detalja i osjećaj da gledate nešto što je trebalo dobiti upozorenje prije početka.

Međutim, bitno je za dodati kako to nije gameplay, nego filmski, unaprijed renderiran trailer. Ukratko, Larian je htio pokazati ton svijeta, a ne kako će se igra stvarno igrati.

VIDEO


Divinity je povratak u Larianov fantasy svijet Rivellon. Ako ste igrali Divinity: Original Sin ili Original Sin 2, znate stil: veliki RPG, puno priče, odluka i posljedica, družina likova i gomila opcija kako riješiti quest. Novi projekt je najavljen kao njihov “najveći dosad”, čak veći od Baldur’s Gatea 3. 

Foto: Larian

Zanimljivo, igra se zove samo Divinity, nije nazvana Original Sin 3, pa zvuči kao novi “glavni” nastavak ili svjež početak u istom svijetu, a ne samo još jedna epizoda u istom formatu. 

Foto: Larian
CLAIR OBSCUR The Game Awards 2025: Ovaj je indie hit pokosio konkurenciju, GTA 6 najiščekivanija igra
The Game Awards 2025: Ovaj je indie hit pokosio konkurenciju, GTA 6 najiščekivanija igra


Trenutno nema datuma izlaska ni potvrđenih platformi. Larian zasad priča o ambiciji i skali, ali detalje o gameplayu čuvaju za kasnije. U praksi to znači da je ovo tek prvi “teaser” i da će se na konkretne info vjerojatno čekati još neko vrijeme, možda čak i godinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Google Karte rade i izgledaju bolje nego ikad, ali u Geminiju
PUNO BOLJE ISKUSTVO

Google Karte rade i izgledaju bolje nego ikad, ali u Geminiju

Prije ove nadogradnje, odgovori na lokalne upite u Geminiju uglavnom su se sastojali od tekstualnih opisa s malom, često neuglednom kartom na samom dnu. Sada je situacija obrnuta.
Bankrotirao tvorac Roombe, korisnici u strahu: 'Hoće li nam usisavači prestati raditi?'
ROBOTI NA SAMRTI?

Bankrotirao tvorac Roombe, korisnici u strahu: 'Hoće li nam usisavači prestati raditi?'

Unatoč crnim vijestima, za sada nema razloga za paniku. iRobot je pokrenuo unaprijed dogovoreni stečajni postupak, što znači da će kontrolu nad tvrtkom preuzeti njezin najveći vjerovnik i proizvođač, kineska tvrtka Shenzhen Picea Robotics.
iOS 26.2 ima skrivenu funkciju u postavkama. Jeste li isprobali?!
MNOGI NISU ZNALI

iOS 26.2 ima skrivenu funkciju u postavkama. Jeste li isprobali?!

Nedavno je stiglo ažuriranje 26.2 koje je donijelo nekoliko sjajnih poboljšanja, ali i problema

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025