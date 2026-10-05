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Treba li mijenjati ulje u automatiku? Proizvođači kažu jednu stvar, razum drugo

Piše Autostart,
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Treba li mijenjati ulje u automatiku? Proizvođači kažu jednu stvar, razum drugo
Foto: Volkswagen
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Zamjena ulja u automatskom mjenjaču nije jeftina jer zahtijeva skupo specijalno ulje, često novi filtar i preciznu proceduru punjenja, ali je i dalje daleko povoljnija od reparature ili zamjene mjenjača

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Automatski mjenjači danas su gotovo standard u novim automobilima, ali oko njihova održavanja i dalje vlada dosta konfuzije. Mnogi proizvođači tvrde da je mjenjač napunjen "doživotnim" uljem i da redovita zamjena nije potrebna. Problem je što ulje fizički ne može ostati jednako kvalitetno deset ili petnaest godina. Upravo zato brojni mehaničari upozoravaju da ignoriranje ulja u automatskom mjenjaču može završiti popravkom vrijednim nekoliko tisuća eura.

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