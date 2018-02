Trump želi svemirsku postaju iza 2024. dati u privatne ruke?

Američka vlada planira prekinuti financiranje Međunarodne svemirske postaje nakon 2024. godine, no zbog toga se nameće pitanje: Što će biti s postajom? Dokumenti koje je objavio Washington Post sugeriraju da postaja neće skončati u moru, već bi je mogli predati u privatne ruke.

Tako se navodi da bi dijelovi postaje mogli postati dio buduće komercijalne platforme. NASA bi zbog toga mogla kroz sljedećih sedam godina proširiti međunarodna partnerstva, ali i poslove s privatnim kompanijama kako bi se osiguralo da ljudi i dalje budu prisutni u orbiti oko Zemlje.

Nije poznato kako bi ta privatizacija postaje trebala izgledati, ali već u proračunu za 2019. trebali bi zatražiti 150 milijuna dolara za razvoj sustava i tvrtki koji će osigurati da ISS bude operativan kad treba. Taj prelazak u privatne ruke ne bi bio trenutan, već bi Amerikanci ciljali na polagani prelazak privatnom sektoru.

Astronaut Mark Kelly rekao je kako niži troškovi otvaraju nove prilike za privatne kompanije, s postajom u središtu svega i Amerikom na čelu. No naglašava da bi to sve moglo naglo stati, ako Trump odluči ugasiti sredstva. Nije mu jasno zbog čega bi to napravili. Trump je ranije rekao da želi staviti prioritet na ljudsko putovanje prema Mjesecu, a Kelly je rekao kako je to kratkovidno.

- Rezanje sredstava za postaju, što je sada između 3 i 4 milijarde dolara godišnje, bio bi korak unatrag za svemirsku agenciju i ne bi bilo u najboljem interesu za SAD - napisao je Kelly, prenosi Guardian.

Isto tako, planovi za privatizaciju bi mogli naići na brojne otpore u drugim zemljama koje su sudjelovale u njenoj gradnji. Nije jasno kako bi SAD privatizirale dio postaje koju koriste druge države. Isto tako, ovoj ideji protive se i brojni političari u SAD-u, a senator Ted Cruz iz Teksasa također je odbacio ideju gašenja sredstava dok se postaja može koristiti.