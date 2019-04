Tužio je Apple i traži milijardu dolara: 'Zbog njih su me uhitili'

Student iz New Yorka tužio je Apple i traži od njih milijardu dolara odštete, jer je, kako tvrdi u tužbi, zbog pogreške njihovog softvera za prepoznavanje lica uhićen za niz krađa.

Ousmane Bah (18) tvrdi da je uhićen u svojem domu u studenom prošle godine i optužen za niz krađa u Apple Storeu. Uz nalog za uhićenje bila je i fotografija muškarca koji njemu uopće ne nalikuje, tvrdi u tužbi. Jedna od krađa za koju je osumnjičen dogodila se u lipnju u Apple Storeu u Bostonu, u vrijeme kada je Bah bio svečanoj dodjeli svoje maturalne svjedodžbe, piše Bloomberg.

Detektiv njujorške policije je shvatio da Bah nije čovjek kojeg traže nakon što je pregledao snimke nadzornih kamera i vidio da kradljivac uopće ne nalikuje na uhićenog studenta.

Teen’s $1B suit claims Apple’s facial recognition software led to false arrest

