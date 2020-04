U Hrvatskoj aute prodaju bez kontakta i do 20 posto jeftinije

Prodaja novih automobila u ožujku je pala za nezapamćenih 46 posto, no slijedi još veći pad. Auto saloni su zatvoreni za kupce, nema razgledavanja ni probnih vožnja, no to ne znači da se auto ne može kupiti. Većina zastupnika i prodavatelja prodaju putem interneta, telefonski, a neki čak i pomoću video poziva, no interes je, očekivano, mali. No za one koji mogu i žele sad je prava prilika za kupnju novog auta.

Naime, kako bi barem malo potaknuli kupce hrvatski zastupnici i prodavatelji pokrenuli su brojne kampanje u kojima nude velike popuste na nove automobile. Većina prodavatelja trenutno nudi samo aute sa zalihe, a kod rijetkih se oni mogu i naručiti. Kupci koji se odluče na narudžbu novog auta mogu očekivati duge rokove isporuke jer većina tvornica automobila još ne radi pa je mnogo pametnije odabrati neki od modela sa zalihe koji su ionako u pravilu jeftiniji od onih koje se treba posebno naručiti. Kupljeni auto može se preuzeti u servisu bez izravnog kontakta, a neki čak i nude uslugu dostave novog auta kupcu.

U nastavku donosimo pregled najboljih akcija i posebnih ponuda koje proizvođači trenutno nude, a uštedjeti se može do 222.000 kuna, kod nekih modela i više od 20 posto.

Alfa Romeo, Fiat i Jeep

Ove marke za vozila sa zalihe nude niže cijene im povoljnije financiranje. Također su na akciji Alfa Stelvio, Giulietta, Giulia, Fiat 500, Fiat Panda, te Jeepovi Renegade, Cherokee i Compass.

Audi, Volkswagen, Seat i Škoda

Zastupnik ovih marki Porsche Croatia pokrenuo je stranicu siguranizbor.hr na kojoj je moguće pregledati i kupiti novi automobil sa zalihe. Nudi se gotovo 1500 automobila marki Volkswagen, Audi, Seat i Škoda a popusti su od 5000 do 85 tisuća kuna ili maksimalno 16 posto u odnosu na uobičajenu cijenu.

Volkswagen 6000 do 30.000 kuna popusta

Audi 15.000 do 85.000 kuna popusta

Seat 5000 do 41.273 kuna popusta

Škoda 7000 do 25.000 kuna popusta

BMW

Njemačka marka na akciji nudi svoje manje i jeftinije modele, seriju 1, 2, 3 i 4 te SUV-ove X1, X2, X3, X4.

Citroën

Trenutno se na akciji uz povoljne cijene, povoljno financiranje i dodatne popuste do 10.000 kuna nude modeli C3, C3 Aircross i C5 Aircross te dostavni Berlingo Furgon.

Dacia

Nude posebnu akciju za modele na plin, Duster na plin se nudi po cijeni benzinca uz dodatnih 3000 kuna poklon bona za dodatnu opremu.

Ford

Na akciji su modeli Ford Focus, Fiesta i EcoSport uz povoljniju cijenu i povoljno financiranje.

Hyundai

Na posebnoj akciji su Hyundai Kona i Tucson, a za i20, i30, Konu i Tucson sa zalihe nude popuste u iznosu od 5000 do 30.000 kuna.

Jaguar i Land Rover

Sva vozila sa zalihe imaju posebnu sniženu cijenu.

Kia

Na akciji su modeli Stonic, Ceed, XCeed i Sportage uz cijene koje su i 15 posto jeftinije.

Lexus

Nude se posebne ponude za sve modele.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mazda

Svi modeli sa zalihe su jeftiniji oko 10 posto.

Mercedes

Mnogi modeli sa zalihe imaju snižene cijene, mnogi od njih između 15 i 20 posto. najveći popust je za S-klasu od čak 222.000 kuna.

Mini

Model Countryman Race Edition nudi se uz uštedu do 75.000 kuna ili više od 20 posto

Mitsubishi

Na akciji su modeli Eclipse Cross i Outlander PHEV

Nissan

Na akciji su modeli Micra, Juke, Qashqai i X-Trail, a za Qashqai, X-Trail i Leaf sa zalihe nude se popusti do 15 posto.

Opel

Nude se akcije i povoljnije financiranje za mnoge modele, a auti sa zalihe su jeftiniji.

Peugeot

Na akciji su modeli 108, 308, te SUV-ovi 3008, 5008 dok se za novi 2008 nudi posebna ponuda financiranja bez kamata i besplatno produženo jamstvo.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Renault

Za sve automobile u ponudi trenutno vrijede popusti od 7750 do 30.000 kuna u pet godina besplatnog održavanja, a neki automobili sa zalihe jeftiniji su i do 20 posto.

Suzuki

Najbržim kupcima poklanjaju set kotača sa zimskim gumama.

Toyota

Trenutno traju akcije za gotovo sve modele u ponudi,a vozila sa zalihe su jeftinija i do gotovo 20 posto, najveći popust je 41.300 kuna.

Volvo

Gotovo svi modeli imaju svoje akcijske varijante uz koje se može uštedjeti i više od 20 posto.