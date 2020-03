Veliki vodič: Kako autoservisi rade u vrijeme korona krize

Zbog pandemije korona virusa zabranjen je rad gotovo svega što nije potrebno pa su tako svoja vrata zatvorili i auto saloni. No što ako vam se sada, u najnezgodnijem trenutku pokvari auto koji vam je nužno potreban za odlazak na posao, nabavku namirnica ili neke druge neodgodive obaveze?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U slučaju kvara možete biti mirni, auto će vam popraviti. Većina ovlaštenih servisa radi, rade i neki neovlašteni koji imaju uvjete za rad i mogu se pridržavati uputa stožera. No, posebno kod njih neće sve ići glatko. Prodavaonice rezervnih dijelova su zatvorene tako da “kvartovski mehaničari” potrebne dijelove dobivaju dostavom što im bez sumnje komplicira i usporava proces popravka. Ovlaštenim servisima je nešto lakše. Oni imaju određene zalihe osnovnih dijelova, svoja centralna skladišta i dobro uigrane kanale dostave svih potrebnih dijelova. No i njima je korona virus potpuno promijenio način rada te mnogi od njih rade samo najnužnije popravke.

Većina servisa rade no po izmijenjenom radnom vremenu i uz prethodnu najavu. Dakle, imate li kvar ili je vrijeme za redovni servis obavezno prije odlaska u servis nazovite i saznat ćete kada ćete doći i morate li uopće doći. Neke automobilske marke su, naime, do daljnjega prolongirale rok za odlazak na obavezan servis, a kupcima zbog nepravovremenog odlaska na servis neće biti ukinuto jamstvo. Oni koji vrše redovite servise izaći će u susret osobama koje su u samoizolaciji ili karanteni i zbog toga ne mogu dovesti svoj auto na servis. Neki čak i organiziraju preuzimanje i vračanje auta do doma vlasnika. Naravno sve ovo se provodi uz stroge sigurnosne mjere. Auti se prije preuzimanja dezinficiraju, a isto se radi i nakon što je servis završen. Klijenti uglavnom moraju plaćati karticama ili internet bankarstvom, gotovina se prima smo u iznimnim slučajevima. Također, neki servisi ne dopuštaju strankama ulazak bez zaštitne maske.

Što se tiče autosalona oni su potpuno zatvoreni od 19. ožujka do daljnjega. Oni koji su u ovo vrijeme namjeravali kupiti novi automobil neće ga moći razgledavati u salonu ili ići na probne vožnje. Ipak, većina marki ostavila je otvorenu mogućnost narudžbe i kupnje putem interneta ili telefonski. Interes za tako što je očekivano vrlo nizak. Neizvjesnost i iščekivanje koja će mjera i ograničenje biti uvedeni sutra, ne daje nikome potrebu za kupnju skutera, a kamoli motocikla i automobila, rekla nam je Ana Srdoč iz Honde. S druge strane oni koji su već kupili i platili automobil te čekaju njegovu isporuku ne moraju se bojati da će ostati bez njega. Otprije naručeni i prodani automobili isporučuju se kupcima u servisnom prostoru uz strogo pridržavanje mjera stožera, no i tu se može očekivati duže čekanje i “probijanje” rokova zbog kaotične situacije u čitavoj Europi i činjenice da su tvornice automobila zatvorene. Dakle, oni čiji automobili su već proizvedeni dobit će ih na vrijeme ili uz manje kašnjenje, oni čiji automobili još nisu proizvedeni moraju se pripremiti na nekoliko mjeseci kašnjenja.

Napominjemo da su sve fotografije korištene u članku ilustrativne i da su nastale prije trenutne situacije. U nastavku donosimo detaljna priopćenja i izjave vezano za servis i prodaju vozila za većinu marki u Hrvatskoj.

Volkswagen, Škoda, Seat, Audi

- Veliki dio ovlaštenih servisa koji skrbe za marke vozila Volkswagen koncerna je otvoren,odnosno spreman za hitne slučajeve

- Prioritet kod zaprimanja u servis imaju osobe i tvrtke koje pružaju pomoć u situaciji skoronavirusom

Dok su svi prodajni saloni trgovaca od 19. ožujka 2020. zatvoreni te je zaustavljena prodaja novih i rabljenih vozila kod partnera, servisnim radionicama marki Volkswagen koncerna je dopušteno da budu otvorene.Većina ovlaštenih servisa u Hrvatskoj, koji zastupaju marke Volkswagen koncerna, a to su Volkswagen osobni program, Volkswagen gospodarski program, Audi, SEAT i ŠKODA, i nadalje nude usluge servisiranja, odnosno usluge u slučaju hitnosti. Pri tome će se za vozila koja koristi policija, službe spašavanja i vatrogasci, kao i vozila vojske, opskrbljivača energijom, dostavnih službi te liječnika i osoba za njegu osigurati prioritet kod prijema u servis.

Naravno, naši ovlašteni servisi će, uz poštivanje svih zdravstveno higijenskih mjera a prema uputama Stožera za civilnu zaštitu, zaprimati i vozila u svrhu popravka odnosno redovnog održavanja. U slučaju nemobilnosti vozila, molimo Vas da kontaktirate naš centar mobilnog jamstva koji će osigurati pružanje pomoći na sljedeće telefonske brojeve.

Volkswagen 0800 1987

Audi 0800 7070

SEAT 0800 1987

ŠKODA 0800 1987

Za vozila kojima mobilno jamstvo ističe ili trenutno uslijed aktualne situacije ne mogu provesti inspekcijski servis za produljenje mobilnog jamstva, rok se automatski produžuje do ponovne normalizacije situacije.

Za sva ostale upite možete kontaktirati naš centar za skrb o kupcima na telefon 01/6269-027 ili na Email adresu skrbokupcu@porschecroatia.hr

Jaguar i Land Rover

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite, o ograničenju rada u cilju suzbijanje širenja virusa COVID-19, od 19.03. 2020. Odjel prodaje vozila u Jaguar Land Rover centru Auto Benussi d.o.o. nije u mogućnosti primate stranke.

Za naše stranke organizirana je služba koja će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše upite, koje možete poslati na našu e-mail adresu: jaguarlandrover@autobenussi.hr

Naša je preporuka da redovni servis vašeg vozila odgodite, a u slučaju da je to neophodno, za prijem Vašeg vozila u servis obavezan je prethodni dogovor pozivom na broj telefona 01/6463-800

Djelatnici servisa će ovisno o vrsti problema vozilo zaprimiti, poštujući preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te pokušati otkloniti kvar na vozilu.

Eventualne isporuke vršit će se uz pridržavanje propisanih mjera Stožer CZ i HZJZ.

Mercedes i Smart

Kupovina je moguća, online kontaktom, ili telefonom, iako saloni ne rade, niti smiju raditi. Prema smjernicama stožera civilne zaštite, isporuka je moguća uz strogo pridržavanje mjera na snazi. Servisi rade kako zbog osiguravanja nužne mobilnosti dostave i službenih institucija tako i za rijetke posjete fizičkih osoba. Isključivo uz najavu i pridržavanje strogih antivirusnih mjera, dezinfekcije vozila prije i poslije servisa te bez izravnog kontakta među osobama.

Toyota i Lexus

Sigurnost i zdravlje naših klijenata i zaposlenika nam je od iznimne važnosti, stoga postupamo prema preporuci Stožera civilne zaštite kako bismo spriječili širenja virusa COVID-19.

Toyota prodajni centri su zatvoreni za prodaju novih i rabljenih vozila, no Vama smo na raspolaganju digitalnim putem, te vas upućujemo na dežurne kontakte dostupne na našoj web stranici.

Servisni centri su zatvoreni, no naše dežurno osoblje dostupno je za hitne servisne intervencije.

Za hitne slučajeve servisnih usluga ili popravaka, stranke molimo da kontaktiraju dežurno osoblje koje će preuzeti daljnju komunikaciju. Kontakt brojevi za hitne slučajeve potražite ovdje.

Za sve dodatne informacije tijekom izvanrednih okolnosti poslovanja, na raspolaganju su Vam naši Live chat operateri, svakog radnog dana od 9 do 21h te subotom od 9 do 15h.



Citroën i Peugeot

Sukladno naputcima Nacionalnog stožera civilne zaštite, svi ovlašteni serviseri marke Citroën i Peugeot u Hrvatskoj svoj dio osnovne djelatnosti ''popravak i održavanje motornih vozila'' rade uz pridržavanje svih strogih zdravstveno higijenskih mjera obzirom da se djelatnost servisiranja smatra vitalnom djelatnošću za osiguranje spremnosti i mobilnosti za vrijeme trajanja izvanrednih mjera – kako za pojedince, tako posebno za državne i javne službe, policiju, vojsku, hitnu pomoć itd. Valja naglasiti da se u svim objektima primjenjuju mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora te da je rad organiziran tako da je osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja.

Svi ovlašteni prodajno saloni marke Citroën i Peugeot su organizirali dežurstva i na upite su dostupni putem online kanala. U slučaju da kupci žele zatražiti ponudu za svoje novo vozilo, mogu koristiti naše kontakt forme dostupne na Internet stranici www.citroen.hr. Na prvom nam je mjestu zdravlje naših kolega zaposlenika i klijenata. Kao rezultat toga, mnoge naše kolege rade kod kuće, što znači da prilikom kontakta prodajnog mjesta i savjetovanja može doći do malo duljeg čekanja nego su kupci inače navikli. Usluga Citroën Assistance dostupna je 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. U slučaju kvara kupci mogu nazvati broj: 0800 22 33 44

Ford i Hyundai

Servisna mreža radi i u tom smislu osigurana je potrebna podrška našim Hyundai i Ford korisnicima.Na web stranicama hyundai.hr i ford.hr objavljena su radna vremena i kontakti za svaki servis u RH.

Sve korisnike molimo da se obavezno najave na spomenute kontakte i dogovore termin prije dolaska u servise. Sve procedure zaprimanja, obrade i isporuke vozila sa servisa usmjerene su na zaštitu zdravlja naših korisnika i zaposlenika servisa.

Molimo korisnike da poštuju upute zaposlenika servisa kako bi zajednički zaštitili zdravlje i podržali borbu protiv pandemije virusa.

Prodajni saloni ne rade sukladno odluci nadležnih tijela. Prodajni timovi rade od svojih domova, dostupni su za sve upite i potrebne informacije – kontakti su također objavljeni na službenim web stranicama.

Također, za potrebe korisnika dostupne su i e-mail adrese i kontakti uvoznika. Razmatramo mogućnosti prodajnih aktivnosti i online putem te općenito prilagodbi novoj situaciji, ali smo u ovom trenutku primarno orijentirani

na podršku mjerama nadležnih institucija. Ukratko, u ovom trenutku smo tu za sve upite kupaca kako bismo mogli nastaviti s prodajnim aktivnostima kada prođe ova kriza.

Pozivamo korisnike da prate sve aktualne informacije na Hyundai i Ford službenim web stranicama i putem naših kanala na društvenim mrežama.



Mazda

Naši servisi rade no svakako se preporučuje provjeriti radno vrijeme s Mazda partnerom jer su radna vremena malo skraćena u odnosu na prije. Svi partneri nude i da preuzmu auto kod stranke, odrade servis, dezinficiraju ga i vrate stranki. Saloni su za prodaju su zatvoreni, no otprije naručeni i prodani automobili isporučuju se kupcima u servisnom prostoru. Odobrena je također i prodaja automobila preko telefona i maila.

Fiat i Jeep

Servis radi, prema uputama koje je izdao Nacionalni stožer za civilnu zaštitu. Autosaloni su zatvoreni.

Honda

Slijedom situacije s epidemijom virusa COVID-19, ovim putem Vas obavještavamo o mjerama koje Ruting d.o.o. i mreža ovlaštenih Honda distributera i servisera poduzima kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja, pridržavajući se preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za prevenciju širenja zaraze.

Ruting d.o.o. i mreža ovlaštenih distributera i servisera koristi opciju rada od kuće i u poslovnim prostorijama nalazi se samo neophodni broj djelatnika kako bi omogućili nesmetano poslovanje. Stoga vas pozivamo da za svu komunikaciju prema Ruting d.o.o. i mreži ovlaštenih Honda distributera i servisera koristite isključivo navedene e-mail adrese i telefonske brojeve. Također vas molimo za razumijevanje zbog nastale situacije te ukoliko dođe do manjih odgoda u odgovaranju na Vaše upite. Za eventualne upite možete kontaktirati naše dežurne djelatnike u Honda ovlaštenim centrima putem telefona/maila u vremenu od 08-16 sati.



Renault i Nissan

Renault Nissan Hrvatska d.o.o. i naša ovlaštena prodajno-servisna mreža u potpunosti se pridržava svih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i smjernica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sukladno tome prodajni saloni marki Renault, Nissan i Dacia ostaju zatvoreni, no kako se maloprodajne aktivnosti mogu nastaviti odvijati online (web), telefonski ili na drugi beskontaktni način, a u cijelosti poštujući Odluku Stožera o zatvaranju, kupci nas mogu kontaktirati putem online kontaktnih obrazaca ili live chata (ponedjeljak-petak 08:00-16:00) koji je dostupan na našim web stranicama. Jednako tako, isporuke kupljenih vozila mogu se obavljati uz pridržavanje propisanih mjera Stožera CZ i HZJZ.

U našim servisnim radionicama nastavljamo obavljati djelatnost popravka i održavanja, uz pridržavanje svih strogih zdravstveno higijenskih mjera i s nešto prilagođenim radnim vremenom. Stoga preporučujemo korisnicima naših usluga da direktno kontaktiraju naše ovlaštene servise i provjere gdje i kada je moguće obaviti servis ili popravak vozila.

Kia i Volvo

Obavještavamo Vas da zbog epidemije virusa COVID-19 dolazi do promjena u radu poslovnica Kia. Ukoliko trebate servis vozila ili neku drugu informaciju vezanu za to, dostupne su Vam naše dežurne poslovnice. Molimo Vas da nas prethodno nazovete ili nam pošaljete e-mail.

BMW i Mini

Prodaja automobila

U skladu sa društvenom odgovornosti, te novim preporukama i mjerama za suzbijanje širenje virusa COVID-19, Tomić & Co. kao generalni zastupnik za BMW I MINI automobile na području Hrvatske, trenutno nismo u mogućnosti primati stranke.

Vaše zdravlje, kao i zdravlje naših djelatnika, je prioritet tvrtke, te će se navedene mjere primjenjivati sve dok nove preporuke ne stupe na snagu.

Sve upute vezano za kupnju automobila slobodno uputite na e-mail adresu: info@tomic.hr. Novosti će pravodobno biti objavljene na društvenim mrežama i službenoj web stranici www.bmw.hr.

Servis automobila

U skladu sa društvenom odgovornosti, te novim preporukama i mjerama za suzbijanje širenje virusa COVID-19, Tomić & Co. kao generalni zastupnik za BMW I MINI automobile na području Hrvatske, trenutno savjetujemo da odgodite dolazak u naše prostore, osim ako je to neophodno, a OBAVEZNO UZ PRETHODNI TELEFONSKI DOGOVOR.

U slučaju dolaska u poslovnicu, molimo Vas da se pridržavate preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Vaše zdravlje, kao i zdravlje naših djelatnika, je prioritet tvrtke, te će se navedene mjere primjenjivati sve dok nove preporuke ne stupe na snagu.



Opel

Ovlašteni Opel partneri provode svoje aktivnosti u skladu sa odlukama Stožera civilne zaštite.

Veliki broj ovlaštenih Opel servisa je otvoren, a omogućena je i isporuka vozila kupcima.

Prodajni saloni moraju biti zatvoreni, no i dalje možete koristiti naše internetske usluge, biti u kontaktu s ovlaštenim Opel partnerima, poslati upit za ponudu ili pregledati ponudu vozila na zalihi.