U Hrvatsku je stigao novi Golf, zvijezda godine od 164.900 kn

Zbog epidemije korona virusa hrvatska prezentacija novog Golfa je otkazana, no to nije prepreka da automobil krene u prodaju. Kako smo ga mi već ranije vozili na svjetskoj prezentaciji, znamo već prilično mnogo o novoj zvijezdi, najvažnijem novom autu ove godine.

Foto: Volkswagen Hrvatska

Uživo Golf ostavlja mnogo razigraniji i raskošniji dojam nego na slikama i zaista se po detaljima, posebice po svjetlima osjetno razlikuje od prethodnika. Aerodinamika je rekordno dobra, koeficijent je 0,275, nema ni govora o tome da je na njemu neki dizajnerski element zadržan od prethodnika, no ipak kao cjelina je prepoznatljiv, neki bi rekli, “isti kao i svi Golfovi do sada”. Ta konstanta u dizajnu i izgledu, ta modernizacija prepoznatljivog oblika očito je odličan recept jer Golf se u svojoj klasi uvjerljivo najviše prodaje.

Foto: Volkswagen Hrvatska

Vanjski dizajn je očekivana evolucija, no unutrašnjost je revolucija. Ne u pogledu prostranosti jer auto sada mjeri 428 centimetara i samo je blago narastao što znači i nešto više mjesta u unutrašnjosti te prtljažnik u koji stane 380 litara. Revolucija je u tome što je auto potpuno digitaliziran. Tipke su gotovo nestale, većina komandi je na zaslonu koji već u osnovnoj verziji ima raskošnih 8,25 ” dijagonale. No ta digitalizacija uopće nije naporna, zbunjujuća ili nespretna. Na primjer komande klima uređaja su gotovo u potpunosti prenesene na dodirni zaslon, no na njemu su dostupne bez da morate ulaziti u neki posebni izbornik. Također, u kombinaciji s digitalnim instrumentima unutrašnjost Golfa izgleda zaista impresivno i futuristički.

Foto: Volkswagen Hrvatska

Sve to je u serijskoj opremi već od osnovne opreme. Dakle ni za digitalne instrumente, ni za veliki dodirni zaslon, automatski klima uređaj ili LED prednja svjetla ne morate nadoplatiti čak ni kod osnovne opreme. U nju spadaju i alunaplatci, parkirni senzori sprijeda i straga, adaptivni tempomat... Kad pogledamo tu zaista bogatu opremu osnovna cijena od 164.900 kuna ne izgleda previsoka, zapravo ispada da je novi Golf čak i osjetno povoljniji od prethodnika.

Foto: Volkswagen Hrvatska

Osim svega ovoga Golf , što uz nadoplatu, što serijski donosi i jednostavno i efikasno upravljanje glasom, pametni telefon može zamijeniti ključ, auto je stalno spojen na internet, funkcije automobila moguće je naknadno instalirati. Tehnologija Car2X omogućava komunikaciju s ostalim vozilima u krugu 800 metara i tako upozoravanje na opasnosti u prometu tu je i Head-Up zaslon, IQ.Drive tehnologija poluautonomne vožnje do 210 km/h, a tu je i funkcija spremanja osobnih postavki u cloud kako bi ih automatski mogli prenijeti u drugi Golf te inovativni trozonski klima uređaj s funkcijama poput grijanja ruku. Prava revolucija.

Foto: Volkswagen Hrvatska

I u vožnji je Golf jedna sasvim druga priča, filozofijom na tragu prethodnika no izvedbom mnogo moćniji. Golf je i dalje onaj idealan spoj solidnog komfora i uvjerljivih voznih osobina s preciznim upravljačem i odličnim ovjesom, no sada je i komforniji i bolje se vozi. Impresionira niska razina buke i uglađenost u vožnji, kao da se vozite u automobilu osjetno više klase. To oduševljava. Impresivni su i uglađeni i štedljivi motori. Novi eTSI benzinci snage 110, 130 i 150 KS imaju 48 V mild-hybrid sustav kojeg vozač neće niti primijetiti u vožnji, a tu su i dva plug in hibrida snage 204 KS i 245 KS (za model GTE). Kada se ponuda motora kompletira Golf će se nuditi u rasponu snage 90 do 300 KS, osnovni motor bit će trocilindrični benzinac s 90 i 110 KS (verzija bez mild hybrid sustava), a dizelaši će se nuditi sa 115 i 150 KS. Svi motori neće biti dostupni u Hrvatskoj. Ukupno je to osam novih motora ili pogonskih sustava.

Foto: Volkswagen Hrvatska

Prodaja automobila je započela, neke izvedbe su dostupne odmah, osnovni benzinac sa 110 KS stoji od 164.900 kuna, dizelaš 183.462 kuna dok za najskuplji model s dizelskim motorom, 150 KS, automatikom i top paketom opreme treba platiti 235.013 kuna. Golf s osnovnim motorom i opremom ćemo za dva tjedna dobiti i na sedmodnevni test i tada ćemo saznati još više o vjerojatno trenutno najpoželjnijem automobilu u Hrvatskoj.