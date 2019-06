U novom Watch Dogsu moći ćete uskočiti u bilo kojeg lika

Treća Watch Dogs igra zvat će se Watch Dogs Legion i dati vam priliku da zaigrate s bilo kojim likom kojeg ugledate na ulicama virtualnog Londona, kako otkriva novi oglas koji je prijevremeno osvanuo na stranicama britanskog Amazona. Iako je brzo uklonjen, naravno da su informacije iz njega već krenule kolati internetom.

It wouldn't be the week before E3 without a big Ubisoft leak - here's Amazon UK revealing Watch Dogs Legion, which lets you play as any NPC in the game (!). I can confirm that this is real: https://t.co/Dt2udNk373