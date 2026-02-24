Obavijesti

ROŠADA U POPULARNOJ FRANŠIZI

Ubisoft presložio vrh ‘Assassin’s Creeda’, vode ih sad tri veterana

Piše Tin Žigić,
Ubisoft je objavio promjene u vodstvu ‘Assassin’s Creeda’ i imenovao troje ljudi koji će voditi novi, ‘ambiciozniji’ korak franšize.Tvrtka poručuje da su to kreatori koji su oblikovali prošlost serijala i sada trebaju postaviti smjer za ono što slijedi.

Ubisoft je predstavio novu strukturu vodstva za ‘Assassin’s Creed’ i potvrdio tri ključne uloge koje će voditi franšizu u sljedećem razdoblju. Martin Schelling je imenovan šefom brenda i zadužen je za ukupnu strategiju i dugoročnu viziju serijala, dok Jean Guesdon kao šef sadržaja preuzima kreativan smjer i nadzor nad onim što dolazi. François de Billy dobio je ulogu šefa ‘production excellencea’, odnosno osobe koja treba pojačati produkcijske procese i izvedbu na projektima unutar franšize.

U Ubisoftovoj objavi naglašava se da su sva trojica “serijski veterani” koji su već radili na više velikih AC naslova i sada bi trebali uvesti više reda i jasniji smjer, uz paralelni razvoj više projekata. Spominje se i da će se u idućim tjednima formalno prebaciti iz svojih dosadašnjih uloga i priključiti širem vodstvu brenda.

Ovo je i signal da Ubisoft želi stabilizirati franšizu nakon turbulentnijeg razdoblja i reorganizacija unutar kompanije, pogotovo jer je ‘Assassin’s Creed’ jedna od ključnih serija na kojoj se gradi budući plan izdavanja. Puno se već pisalo o tome kako je Ubisoft u krizi, te kako zbog toga gasi studije diljem svijeta, otkazuje naslove i reže troškove gdje god može.

Taktika je, čini se, sve karte staviti na novi Assassin's Creed hit koji bi masovno zaradio i bio veliki hit, čime bi se komanija oporavila financijski, a i vratila dio publike i reputacije koju je kroz zadnjih par godina izgubila. To će vjerojatno značiti pokušaj rekreacije igara koje su predvodile 'zlatno doba' Ubisofta, kao što su Assassin's Creed II i ostatak serijala o Eziju. U istom paketu priča se i o Vantage Studios, Ubisoftovoj strukturi koja okuplja najveće franšize i treba ih voditi dugoročno, kroz više igara i formata.

