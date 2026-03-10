Obavijesti

UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!

Dacia je na strateškom događaju futuREady pokazala novi Striker i jasno poručila da ide u višu kompaktnu klasu. Striker je zamišljen kao povišeni karavan, nešto između karavana i hatchbacka, ali sa stavom SUV-a. Dug je 4,62 metra, ide iznad Joggera i u ponudi će stajati uz novi Bigster. Dacia za sada ne otkriva unutrašnjost ni snage, a potpuno predstavljanje najavljuju za lipanj.
Prvi pogled na Striker Dacia ga predstavlja kao ključni model za širenje u C segment, s fokusom na robusnost, jednostavnost i pristupačniju cijenu. | Foto: Dacia
