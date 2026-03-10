UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!

Dacia je na strateškom događaju futuREady pokazala novi Striker i jasno poručila da ide u višu kompaktnu klasu. Striker je zamišljen kao povišeni karavan, nešto između karavana i hatchbacka, ali sa stavom SUV-a. Dug je 4,62 metra, ide iznad Joggera i u ponudi će stajati uz novi Bigster. Dacia za sada ne otkriva unutrašnjost ni snage, a potpuno predstavljanje najavljuju za lipanj.
Prvi pogled na Striker
Dacia ga predstavlja kao ključni model za širenje u C segment, s fokusom na robusnost, jednostavnost i pristupačniju cijenu.
| Foto: Dacia
Dimenzije koje ga guraju iznad Joggera
Striker je dug 4,62 m i pozicioniran iznad Joggera, što ga automatski stavlja u borbu s velikim obiteljskim modelima.
| Foto: Dacia
Povišeni karavan, a ne klasični SUV
Umjesto tipične SUV siluete, Striker ide na oblik povišenog karavana, praktičnost i veći razmak od tla, ali bez ‘glomaznog’ izgleda.
| Foto: Dacia
Tandem s Bigsterom
U kompaktnom razredu Dacia ga vidi kao par uz Bigster, jedan više SUV, drugi više karavan za obiteljsku praktičnost.
| Foto: Dacia
Prednji kraj i svjetlosni potpis
Dizajn je oštar i robustan, s vertikalnijim nosom i novim dnevnim LED potpisom.
| Foto: Dacia
Stražnji dio s crnom trakom
Straga se svjetla vizualno spajaju crnom dekorativnom trakom, a ukupni dojam je više ‘terenac’ nego klasičan karavan.
| Foto: Dacia
Plastične obloge i povišeni ovjes
Zaštitne obloge i povišena postava naglašavaju da auto cilja i lošije ceste, ne samo autocestu i grad.
| Foto: Dacia
Pogoni: hibrid, 4x4 elektrificiran i plin
Najavljene su tri glavne opcije: hibrid s prednjim pogonom, elektrificirana verzija s pogonom na sve kotače i varijanta na plin.
| Foto: Dacia
Cijena ispod 25.000 eura
Dacia spominje startnu cijenu ispod 25.000 eura, što bi mu moglo dati ozbiljan adut u klasi.
| Foto: Dacia
Potpuno predstavljanje u lipnju
Za sada nema detalja o snazi, opremi ni interijeru, sve bi trebalo biti otkriveno u lipnju kad Dacia kaže da će ‘staviti karte na stol’.
| Foto: Dacia
Četiri nova električna modela, jedan već ove godine
Plan uključuje četiri potpuno električna modela do kraja desetljeća, a prvi bi trebao biti mali gradski EV koji stiže ove godine i trebao bi koštati manje od 18.000 eura.
| Foto: Dacia