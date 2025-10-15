Novi Kinez stigao u Hrvatsku. Zovu ga ubojicom Tesle! Napuni se za 12 min. Evo kako izgleda!

XPeng G6 je električni SUV coupe-stila koji proizvodi kineska tvrtka XPeng, poznata po svom naprednom pristupu električnoj mobilnosti i inovativnim tehnološkim rješenjima.

U suradnji s jednom hrvatskom auto kućom, XPeng će svoje prodajno mjesto imati i u Hrvatskoj, u Z Centru u Zagrebu, piše Večernji list. To je vozilo s najbržim punjenjem u klasi, od 10 do 80 posto kapaciteta baterije napuni se za samo 12 minuta.

Foto: Peerapon Boonyakiat

Što se tiče tehničkih specifikacija, XPeng G6 dolazi u nekoliko verzija. Standardna verzija ima bateriju kapaciteta oko 68,5 kWh (LFP tip), dok Long Range varijanta koristi veću, približno 80,8 kWh NMC bateriju. Domet vozila varira ovisno o verziji — standardni model može prijeći oko 435 kilometara, dok Long Range verzija doseže i do 570 kilometara prema WLTP standardu.

Foto: Profimedia

S druge strane, G6 ima i nekoliko potencijalnih nedostataka. Budući da je vozilo relativno teško (oko 2 tone), potrošnja energije može biti veća u zahtjevnijim uvjetima, primjerice pri vožnji po brdima ili zimi.

Cijena 'šestice' je od 43.900 eura. Model G9 ima XPengove najnaprednije sustave za autonomnu vožnju, 10,25'' digitalni zaslon, središnji 14,96'' zaslon osjetljiv na dodir te jednako velik zaslon ispred suvozača. Cijena mu kreće od 58.900 eura.