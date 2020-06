Uz novu opciju minute i poruke u A1 lako mijenajte za podatke

Fleterica, Strimalica, Surferica, Sheralica i Spikalica nove su prepaid tarife koje su kreirali po specifičnim potrebama korisnika, a razlikuju se po količini minuta razgovora, SMS poruka ili data prometa.

<p>A1 Hrvatska predstavio je u srijedu pet novih tarifa i četiri nove opcije, među kojima je najveći novitet mogućnost Switch, kojom korisnici mogu zamijeniti minute razgovora i SMS poruke u data promet i obratno kada god to požele.</p><p>Switch je dostupan na svim novim A1 tarifama na bonove, osim na Fleterici, i to jednostavno kroz Moj A1 aplikaciju. Prva zamjena unutar trajanja tarife je besplatna, a svaka iduća naplaćuje se 1 kunu.</p><p>Svaka tarifa nosi različit broj minuta i megabajta. <strong>Fleterica </strong>s 1TB interneta i 1500 minuta razgovora i SMS poruka višestruko premašuje potrošnju velike većine korisnika bonova, a dostupna je za 249 kuna. Za one koji troše nešto manje interneta, u ponudi je tarifa <strong>Strimalica </strong>s 10 GB te 1500 minuta i SMS-ova po cijeni od 139 kuna, kao i <strong>Surferica </strong>koja nosi 7 GB i 1000 minuta i SMS-ova za 99 kuna. Prepaid korisnici kojima nije toliko jednostavno potrošiti tu količinu prometa mogu se odlučiti za <strong>Sheralicu </strong>koja nosi 4 GB i 500 minuta i SMS-ova za 79 kuna ili <strong>Spikalicu </strong>s 1 GB i 300 minuta i SMS-ova za 49 kuna.</p><p>Na novim tarifama ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva. Svaku tarifu korisnik može promijeniti kada god poželi i to bez naknade, a one nude i četiri nove opcije – 1 Giga, 4 Gige, 300 min/SMS i Non Stop Social. Uz postojeće Noćne, Weekend i Tjedne opcije, kao i Opcije 9za9 i 30GB, svaki korisnik Strimalice, Surferice, Sheralice ili Spikalice može jednokratno tražiti još jedan ili četiri gigabajta prometa ili, ako mu je potrebno, dodatnih 300 minuta, odnosno SMS-ova, dok korisnici Fleterice mogu aktivirati samo Opciju 300 min/SMS. Usto, nove tarife nude i ponavljajuću opciju Non Stop Social koja, nakon uključenja, korisniku daje neograničen promet prema društvenim mrežama – Facebooku, Facebook Messengeru, WhatsAppu, Instagramu; TikToku i Snapchatu.</p><p>Za korisnike bonova u ponudi je i A1 komplet A1 Alpha 20 za 1099 kuna uz koji će na poklon dobiti Cellularline BT bežične slušalice.</p><p>Stare mjesečne tarife i dalje su dostupne za korištenje korisnicima koji su ih ranije aktivirali. Redovito će se produljivati sve dok korisnik ima dovoljan iznos na računu za produljenje. Isto tako, ako korisnik unutar 30 dana od gubitka tarife nadoplati račun iznosom dovoljnim za produljenje, automatski će biti vraćen sa Start tarife na prethodno korištenu tarifu.</p>