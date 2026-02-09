Obavijesti

ODGODA NOVE KONZOLE

Valve odgađa Steam Machine: Nedostaju memorija i SSD, moguće su i promjene cijene

Valve je odgodio planove oko lansiranja novog Steam Machinea zbog nestašice memorije i storagea, odnosno RAM-a i SSD-ova. Zbog toga još ne žele objaviti konkretan datum ni finalnu cijenu, a isti problem pogađa i prateći hardver.

Valve je objavio da odgađa lansiranje Steam Machinea jer globalna nestašica memorije i storage komponenti utječe na dostupnost i cijene ključnih dijelova. U istom paketu kasne i Steam Frame VR headset te novi Steam Controller, jer su ovisni o sličnim komponentama. Tvrtka kaže da i dalje cilja na izlazak u prvoj polovici 2026., ali trenutno ne želi zaključati točne datume.

Glavni problem je što su cijene RAM-a i SSD-ova u zadnje vrijeme nestabilne, a potražnja raste, između ostalog i zbog velikih narudžbi za AI podatkovne centre. Zbog toga Valve preispituje i planiranu cijenu, odnosno koliko “konzolno” konkurentno mogu ispasti kad sve komponente poskupljuju.

Prema njihovim porukama, ne planiraju prodavati cijenom od koje neće profitirati, nego ga pozicionirati bliže logici PC hardvera, gdje cijena prati stvarne troškove dijelova.

Za tržište to znači jednu stvar, a to je da ako cijene ključnih dijelova ostanu visoke, Steam Machine bi mogao biti skuplji nego što se očekivalo, ili će se lansiranje dodatno rastegnuti dok se opskrba ne stabilizira. Valve zasad poručuje da će se javiti s konkretnijim informacijama čim budu mogli zaključati troškove i logistiku.

