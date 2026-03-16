VOLKSWAGEN IDE JAKO U 2026. Velika Volkswagenova ofenziva za 2026.: Stiže čak 20 modela!

Nakon poslovno izazovne prošle godine, Volkswagen koncern za 2026. godinu najavljuje veliku tržišnu ofenzivu s planom predstavljanja više od dvadeset novih ili temeljito osvježenih modela. Njemački div namjerava se vratiti na staze rasta, s posebnim naglaskom na strateški važan segment malih električnih automobila, ali i na daljnje jačanje dominantne pozicije u SUV klasi. Šef prodaje marke Volkswagen, Martin Sander, potvrdio je kako se Wolfsburg priprema za "dosad neviđene aktivnosti lansiranja" novih vozila diljem svijeta, što uključuje sve od pristupačnih električnih automobila i novih hibrida do osvježenih verzija legendarnih modela.