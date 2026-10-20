Veliki test autosjedalica: Dvije pale na testu, jedna se raspala

Kupnja dječje autosjedalice jedna je od najvažnijih sigurnosnih odluka za roditelje, ali visoka cijena i poznata marka nisu uvijek jamstvo dobre zaštite. To pokazuje najnoviji jesenski test njemačkog autokluba ADAC, koji je ispitao 16 autosjedalica različitih veličina i cijena, od samo 65 do čak 570 eura. Rezultati su zabrinjavajući. Dvije sjedalice potpuno su podbacile na sigurnosnom testu, pri čemu su zabilježeni ozbiljni nedostaci koji bi u stvarnoj prometnoj nesreći mogli imati teške posljedice.



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