Njemački ADAC, Hrvatski Autoklub i partneri iz drugih europskih autoklubova i ove su godine napravili svoj tradicionalni test ljetnih guma. Kako se vrijeme za zamjenu guma polako bliži ovaj test je dobar vodič za sve one koji ove godine namjeravaju kupiti nove ljetne gume. Testirano je čak 38 modela guma u dvije dimenzije: 185/60 R15H i 225/45 R17W/Y. Manje dimenzije česte su na novim automobilima gradske klase te starijim automobilima viših klase. Veće dimenzije su namijenjene uglavnom za aute srednje i više klase.

Većina guma test je prošla sa zadovoljavajućom ocjenom, samo je četiri modela ocijenjeno s najmanjom ocjenom od jedne zvjezdice što znači da se te gume ne preporučuju. Također nikada do sada na ovom tradicionalnom testu nije bilo toliko modela guma s vrlo dobrim ocjenama, odnosno četiri zvjezdice što znači 'vrlo preporučljivo'. Sve to pokazuje da proizvođači konstantno podižu kvalitetu guma.

Kako bi odredili koje gume su dobre, a koje nisu stručnjaci iz ADAC-a svaki su set guma proveli kroz brojne testove. Tako je provjeravan put kočenja i držanje zavoja na suhoj i na mokroj podlozi, a gume su testirane i na buku, potrošnju goriva na trajnost.

Među gumama dimenzija 185/60 R15H čak je devet od 19 testiranih modela dobilo ocjenu od četiri zvjezdice - 'vrlo preporučljivo'. To su gume Michelin Energy Saver +, Continental ContiPremiumContact 5, Dunlop Sport BluResponse, Goodyear EfficientGrip Performance +, Vredestein Sportrac 5, Bridgestone Turanza T001, Nokian Line, Fulda EcoControl HP i Semperit Comfort-Life 2. S druge strane modeli guma Kleber Dynaxer HP3, Marangoni Verso, Rotalla Radial F108 i Sailun Atrezzo SH402 ocijenjeni s s najmanjom ocjenom od jedne zvjezdice - 'ne preporučuje se'. Svi ti modeli pali su na testu zbog loših svojstava na mokroj cesti.

I u dimenzijama 225/45 R17W/Y rezultati su bolji nego ikad. Od 19 testiranih modela guma ocjenu od četiri zvjezdice dobilo ih je sedam, dok ni jedan model gume nije dobio najnižu ocjenu. Četiri zvjezdice, odnosno ocjenu 'vrlo preporučljivo' dobili su modeli guma Continental ContiSportContact 5, Goodyear Eagle F1 Asymetric 2, Dunlop Sport Maxx RT, Michelin Pilot Sport 3, Vredestein Ultrac Vorti, Hankook Ventus S1 Evo 2 i Semperit Speed-Life. Najslabije ocjene od dvije zvjezdice - 'djelomično se preporučuje' su dobile prilično nepoznate gume High Performer i Syron Race 1 Plus, no i one su prošle na testu.

U nastavku donosimo i opisne ocjene za sve testirane gume s plusevima i minusima.

185/60 R15H

Izrazito se preporučuje (****)

Michelin Energy Saver +

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti, najbolja trajnost

-

Continental ContiPremiumContact 5

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti

-

Dunlop Sport BluResponse

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti, najbolji rezultat na suhom i mokrom

-

Goodyear EfficientGrip Performance

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti, najbolji rezultat na mokrom

-

Vredestein Sportrac 5

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti

-

Bridgestone Turanza T001

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti

-

Nokian Line

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti

-

Fulda EcoControl HP

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti

-

Semperit Comfort-Life 2

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti

-

Preporučuje se (***)

Pirelli Cinturato P1

+ dobra na suhom, dobra trajnost

- manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Barum Brillantis 2

+ samo dobra na mokrom

- manji nedostaci na suhom (smanjenje ukupne ocjene)

Hankook Kinergy Eco K425

+ dobra na suhom

- nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Firestone Firehawk TZ300a

+ dobra na suhom

- nedostaci na mokrom, najveći utjecaj na povećanu potrošnju goriva (smanjenje ukupne

ocjene)

Djelomično se preporučuje (**)

Nexen N Blue HD

+ najbolja guma u pogledu utjecaja na potrošnju goriva

- manji nedostaci na mokrom, slaba trajnost (smanjenje ukupne ocjene)

GT-Radial Champiro 228

+ najbolja trajnost

- manji nedostaci na suhom, slaba na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Ne preporučuje se (*)

Kleber Dynaxer HP3

+ samo dobra na suhom i u pogledu trajnosti, dobar utjecaj na potrošnju goriva

- loša na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Marangoni Verso

+ najbolja trajnost

- loša na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Rotalla Radial F108

+ vrlo dobra trajnost, dobar utjecaj na potrošnju goriva

- manji nedostaci na suhom, loša na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Sailun Atrezzo SH402

+ dobar utjecaj na potrošnju goriva

- slaba na suhom, loša na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

225/45 R 17W/Y

Izrazito se preporučuje (****)

Continental ContiSportContact 5

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti, najbolja na mokrom

-

Goodyear Eagle F1 Asymetric 2

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti, najbolja na suhom

-

Dunlop Sport Maxx RT

+ vrlo ujednačena, dobra u sigurnosnim kriterijima

-

Michelin Pilot Sport 3

+ vrlo ujednačena, dobra u sigurnosnim kriterijima

-

Vredestein Ultrac Vorti

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti, najbolja na suhom

-

Hankook Ventus S1 Evo 2

+ vrlo ujednačena, dobra u sigurnosnim kriterijima

-

Semperit Speed-Life

+ vrlo ujednačena, dobra u kriterijima sigurnosti, najbolja u pogledu utjecaja na potrošnju

goriva

-

Preporučuje se (***)

Apollo Aspire 4G

+ dobra na suhom, dobra u pogledu utjecaja na potrošnju goriva, dobra trajnost

- manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Bridgestone Potenza S001

+ vrlo dobra na suhom, dobra u pogledu utjecaja na potrošnju goriva, dobra trajnost

- manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Kumho Ecsta LE Sport KU39

+ dobra na suhom, dobra u pogledu utjecaja na potrošnju, dobra trajnost

- manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Pirelli Cinturato P7

+ najbolja trajnost, dobra na suhom

- manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Yokohama C.drive 2

+ vrlo dobra trajnost, dobra na suhom, dobar utjecaj na potrošnju goriva

- manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Falken Azenis FK453

+ dobra na suhom, dobra u pogledu utjecaja na potrošnju goriva, dobra trajnost

- manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Uniroyal Rainsport 2

+ dobra na mokrom

- nedostaci na suhom i u pogledu trajnosti (smanjenje ukupne ocjene)

Esa-Tecar Spirit UHP

+ najbolja trajnost, dobra na suhom

- nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Toyo Proxes T1 Sport

+ dobra na suhom, dobar utjecaj na potrošnju goriva, dobra trajnost

- nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Nexen N8000

+ dobra na suhom i mokrom

- nedostaci u pogledu trajnosti (smanjenje ukupne ocjene)

Djelomično se preporučuje (**)

High Performer

+ dobra na suhom

- nedostaci u trajnosti, nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Syron Race 1 Plus

+ dobra na suhom, dobra u pogledu utjecaja na potrošnju goriva

- nedostaci u pogledu trajnosti (smanjenje ukupne ocjene)