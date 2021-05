U nedjelju je bilo više od 20 stupnjeva Celzijevih, a sljedeći dan je na Sljemenu padao snijeg. Iako je 15. travnja službeno prestalo biti obavezno imati zimske gume, zbog ćudljivog vremena mnogi ih još imaju. Neki zimske gume ne mijenjaju jer zaborave ili misle da nije važno, ali to može biti opasno.

- Zimske gume su puno mekše kako bi bolje prianjale na hladnom, no kad je toplo, ne drže dobro cestu, brže se troše i auto se sporije zaustavi - upozorava Ronald Matijević, voditelj Službe pomoći i informacija (SPI) Autokluba Siget.

Kako ne bi morali paziti na pravovremenu zamjenu guma, sve više ih odabire one univerzalne.

- Cjelogodišnje, mješovite gume su sve popularnije jer mogu izdržati hladne uvjete i toplo vrijeme. No nisu baš najbolji izbor. Neće dobro, poput zimskih, držati cestu zimi, a ni ljeti nisu kao ljetne i u oba slučaja će biti duži put kočenja - kaže Matijević.

Na terenu često intervenira zbog puknute gume pa savjetuje da se zbog sigurnosti koriste odgovarajuće koje ne smiju biti stare.

- Mnogi misle da je guma dobra ako nije potrošena. No ona stari i postaje porozna pa puca pri opterećenju i kad se zagrije pri vožnji. Gume imaju vijek trajanja, ostare i ako se ne voze. Zimske bi trebalo promijeniti svake tri, četiri godine bez obzira na broj prijeđenih kilometara i jesu li potrošene - upozorava Matijević.

Dodaje da mnogi kad mijenjaju gume ne promijene ventil.

- Barem jednom godišnje treba staviti novi ventil na gumu, a mnogi ga ne mijenjaju jer se dodatno plaća. Pri zamjeni guma obavezno treba provjeriti i geometriju kotača - kaže Matijević iz službe pomoći na cesti.

Geometrija, balansiranje kotača, kod nekih se dodatno plaća. Ventil bi na gumi smio biti do dvije godine jer pod tlakom u gumama koji raste s temperaturom može popustiti, što je opasno pri većoj brzini. U AK Siget ventil stoji 10 kuna, a zamjena četiri gume s balansiranjem 250 kuna za one koji nisu članovi HAK-a. Za članove je jeftinije pa gume od 13, 14 i 15 cola mogu zamijeniti za 150, a one od 17 za 200 kuna.

- Ako auto vuče u stranu ili se guma jače troši na jednoj strani, trebalo bi napraviti geometriju ovjesa, špur. Stoji 250 kuna, a za članove HAK-a 10 posto manje - kaže Ilija Cvitanović, voditelj servisa AK Siget.

Oni nemaju hotel za gume. Vulkanizeri čuvaju samo gume koje se mijenjaju kod njih. Neki naplaćuju kunu po danu za komplet, a skuplje ako su s felgama. Kod drugih se čuvanje manje gume plaća 35 kuna za sezonu.

Korisno je znati

1. Duži put kočenja

Pri vožnji zimskim gumama po toplom vremenu zimska guma se više troši, slabije drži cestu i put kočenja je duži i do 30 posto nego s ljetnim gumama pri istim uvjetima.

2. Promijeniti i ventil

Cijena zamjene guma ovisi o promjeru naplatka, felge, a kod nekih i o vrsti. Za čelične je jeftinije. Dodatno se plaća ventil, a kod nekih i balansiranje gume.

3. Čuvati na suhom

Gume treba čuvati na tamnom i suhome mjestu, na temperaturi između 20 i 35 stupnjeva Celzijevih. Prije ih treba oprati i dobro osušiti.