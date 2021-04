Vertiv, jedan od vodećih globalnih dobavljača digitalne infrastrukture i rješenja za kontinuitet poslovanja, otvorio je novi proizvodni pogon za integrirana modularna rješenja (integrated modular solution – IMS) u Rugvici kod Zagreba, koji će podržati poslovanje u cijeloj EMEA (Europa, Bliski Istok, Afrika) regiji, kojoj pripada i Hrvatska.

Tvrtka Vertiv je u prošloj godini, u IMS poslovanju u EMEA regiji, otvorila gotovo 150 novih radnih mjesta, naročito na pozicijama inženjera ili vještih profesionalaca iz regije, što uključuje i pogon u Rugvici. U usporedbi s prijašnjim, novi proizvodni pogon pruža više unutrašnjeg prostora za 130%, a ujedno proširuje i vanjski prostor za 60% s mogućnosti lakog dodatnog povećanja za buduće potrebe. Pogon također implementira brojne inovacije u izgradnji PFM centara (prefabricated modular data center – PFM), kao i za klima komore (air handling unit jedinice).

- Danas možemo puno čuti o IT trendovima i razvojnim tehnologijama kao što su 5G, IoT i umjetna inteligencija (AI), ali nedovoljno o fizičkoj infrastrukturi koja stoji iza tih tehnologija. Vidimo trend rasta u implementaciji prefabriciranih modularnih rješenja (PMF) koja mogu podržati te nove tehnologije, zbog čega kao vodeća tvrtka na tržištu u ovom sektoru ulažemo u povećanje kapaciteta inovacija koje će odgovoriti na potrebe naših kupaca i omogućiti im ostanak na vrhu. Novi pogon pruža podršku za planove i uspjeh naših EMEA i globalnih kupaca, reflektirajući se na našu ustrajnost prema ulaganju na tržištima gdje djelujemo - izjavio je Giordano Albertazzi, predsjednik tvrtke Vertiv u Europi, Bliskom Istoku i Africi (EMEA).

- Investicija od 10 milijuna eura u ovaj proizvodni pogon važna je prilika za zapošljavanje u regiji, kao i za razvoj tehnološkog sektora Hrvatske. Također, pozicionirat će Vertiv kao jednog od važnih aktera IT industrije u regiji - izjavio je Igor Grdić, član Uprave Vertiv Croatia.

- Novi proizvodni pogon u Rugvici može se pohvaliti s najnovijim tehnologijama, proizvodnim procesima, alatima i laboratorijima za testiranje. Osmišljen je tako da može pružiti široki spektar prefabriciranih modularnih rješenja, kabelskih postaja koje pokreću internet spajajući svijet pa sve do podatkovnih centara prema specifičnim zahtjevima kupaca. Također, ovaj proizvodni pogon dokaz je naše ustrajnosti prema inovativnosti i rastu - istaknuo je Viktor Petik, potpredsjednik za IMS poslovanje tvrtke Vertiv u EMEA regiji.

PMF podatkovni centri dolaze u različitim oblicima i ciljem namjene, uključujući IT specifične dizajne s tzv. all-in-one modulima za IT, infrastrukturom za napajanje i hlađenje koji se najčešće koriste u obrazovnim, industrijskim, zdravstvenim aplikacijama te za daleke i teško pristupačne lokacije. „Plug and play“ pristup ne donosi prednosti samo za uštedu vremena za start-up i puštanje u pogon unutar nekoliko dana umjesto tjedana ili mjeseci, nego i za redukciju problema u kvaliteti jer su komponente već integrirane i testirane na terenu.