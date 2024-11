VIDEO Bili smo u Gajšakovoj tvornici čuda: 'Naš novi hit je robot iz crtića Rick and Morty'

Prije više od sedam godina Albert Gajšak je kao karlovački tinejdžer zabljesnuo u tehnološkom svijetu ručnom konzolom Makerbuino koja je privukla brojne kupce, osvojila Kickstarter, ali i postavila temelje njegove buduće karijere. Pričao mi je tada kako nije očekivao da će sve krenuti ovako uspješno. Danas je mladi Gajšak (26) na čelu kompanije iza koje je 35 različitih uređaja, zapošljavaju 30-ak ljudi, većinom mladih kao i on, i smjestili su se u novim prostorima CircuitMessa u zagrebačkom Botincu. I očekuje kako bi mogli napraviti oko 2,5 milijuna dolara prihoda u ovoj godini.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 02:42 Pogon tvrtke CircuitMess | Video: 24sata/pixsell

Dok me vodi kroz puno veći prostor u koji su preselili ovog proljeća, i u kojem se nisu još do kraja skućili, Albert mi priča kako je upravo ovo vrijeme njihov vrhunac sezone. Bliži se ‘Crni petak’ u Americi, iza njega slijede blagdani i u njegovoj radionici robotskih čudesa vlada prava strka.

Zagreb: Pogon tvrtke CircuitMess | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- U vrijeme Black Fridaya znamo prodati više nego mjesecima u prvom dijelu godine, za sada smo jako pozitivni i čini se da bi mogli napraviti jako puno - odgovara mi na pitanje hoće li ovo biti njihova najuspješnija godina, ali stalno ističe kako je još puno nepoznanica. Nada se da će ove godine isporučiti više od 30.000 uređaja, a firma je dosad napravila otprilike 100.000 proizvoda.

Butter Bot: Kickstarter hit inspiriran crtićem

Zagreb: Pogon tvrtke CircuitMess | Foto: Igor Soban/PIXSELL

S jedne strane u njegovoj se tvornici pakiraju novi uređaji za isporuku po cijelom svijetu, na novim se strojevima proizvode roboti, a istovremeno rade i na razvoju Butter Bota. Najnoviji je to licencirani proizvod CircuitMessa kojim trenutno osvajaju Kickstarter.

Nakon što su izradili Batmobile, ali i NASA-in rover Perseverance, Gajšakova tvrtka u suradnji s Warnerom je izradila pametnog robota po uzoru na istoimenog lika iz megapopularne animirane serije Rick and Morty. I u trenutku pisanja teksta prikupili su više od 260.000 dolara, a kampanja im završava 5. prosinca.

- Butter Bot je ideja koju imamo u svojoj bilježnici jako dugo, ali je nismo mogli izrealizirati. Ja sam veliki fan Rick and Mortyja, a kod ovog robota je fora to što se on jako kratko pojavljuje u seriji, ali je postao jedan od najzapamćenijih likova - priča Gajšak i doda je da su ga pretvorili u funkcionalni gadget koji komunicira s korisnicima i obavlja osnovne zadatke. No, ne maže maslac kao svoja animirana inačica.

Zagreb: Pogon tvrtke CircuitMess | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pretvorili smo ga u funkcionalni gadget koji komunicira s korisnicima i obavlja osnovne zadatke, objašnjava Gajšak. Butter Bot će se moći sam kretati po stolu, sudjelovati u simuliranim razgovorima, a moći ćete ga poslati i na spavanje, imat će i svoj unutarnji sat kako vas ne bi iznenadio usred noći nekom dubokom misli. Moći će se i spajati s mobitelom. Preko kamere će moći komunicirati i objekte i ljude, a moći ćete vidjeti što on vidi.

- Želimo da s njim možeš razgovarati kao s likovima u igrama - rekao je Gajšak.

Sam robot je trenutno u fazi prototipa, što znači da se sve njegove funkcionalnosti i dizajn još dotjeruju, a kupcima bi ga trebali isporučiti u srpnju sljedeće godine. No, tim koji radi na njemu nada se da bi to moglo biti i prije. A Filip Budiša glavni je softveraš zadužen za razvoj svih njegovih mogućnosti. On je u CircuitMessu već pet godina. Govoreći o razlikama od razvoja klasičnog softvera za računala, naglašava da je kod njih ključno da sav softver koji se ugrađuje u uređaje bude apsolutno ispravan, jer jednom kad ode kupcima, nije moguće ga mijenjati.

Zagreb: Pogon tvrtke CircuitMess | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Cijela franšiza oko Rick and Mortya ima više od 150 globalnih licenci, pisao je Variety, što uključuje modu, igre, razne dodatke i igračke koji su Warneru donijeli stotine milijuna dolara prihoda. Razumljivo je stoga zašto su u Warneru odlučili krenuti u razvoj ovakvog uređaja sa CircuitMessom.

-Batmobile je kupilo 70 posto odraslih za sebe, rover je 90 posto odraslih kupilo za sebe. Rekli smo da nema smisla da tako komplicirane igračke radimo za djecu - dodao je Gajšak i istaknuo kako je Rick and Morty namijenjen isključivo odraslima.

Inovacije i širenje ponude

Zagreb: Pogon tvrtke CircuitMess | Foto: Igor Soban/PIXSELL

CircuitMess je prošao put od skromne radionice do globalnog brenda, neprestano se prilagođavajući tržištu.

- Nisam znao u kojem će smjeru ići, puno ljudi ti govori moraš znati u kojem smjeru ići, što je super kao floskula, ali realnost je da u svakom biznisu to funkcionira da ideš kao kroz neku rijeku i trebaš skužiti što je najbolje za tebe - priča mi Albert o promjenama kroz koje je prošla njegova tvrtka u proteklih sedam godina i povlači usporedbu s Amazonom koji je krenuo kao knjižara, a danas je jedan od najvećih pružatelja cloud usluga.

-Slično se događa i nama, pokušavaš napraviti proizvode, inovirati, ali i slušati što kupci žele i prema tome napraviti nešto što će ih razveseliti ili im učiniti život lakšim - rekao je. Govoreći o tim počecima, kaže da mu je najviše nedostajala financijsko-računovodstvena pismenost. Kaže da bi sigurno puno bolje poslovao na počecima da je malo više znao o financijama.

Zagreb: Albert Gajšak i njegovi proizvodi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Startali su kao tvrtka fokusirana na programiranje, ali sada su više, kaže mi, edutainment (edukativno zabavni) kompanija. Pa tako sada svojih 35 uređaja imaju u različitim linijama, od stem box uređaja za djecu gdje se nešto lemi, do robota fokusiranih na odrasle, a dio su uređaja izradili i u suradnji s američkim GeekClubom.

Zagreb: Albert Gajšak i njegovi proizvodi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Albert ističe kako mu je razvoj tvrtke i širenje omogućio da se on odmakne od nekih dijelova posla te da se fokusira na prodaju i što će raditi dalje te kako usavršiti proizvode.

- Imamo 30-ak ljudi, poput Filipa koji osmišljava softverski dio priče, Julije dizajnira proizvode s hardverske strane - dodao je.

Zagreb: Pogon tvrtke CircuitMess | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Planovi za budućnost

U razgovoru ističe kako su prošle godine zatvorili investicijsku rundu s mađarskim Day One Capital te da je tu bilo i drugih investitora, ali kako se pokušavaju fokusirati na to da rastu na profitabilan način, a ne na investicijskom novcu.

- Mislim da su prošli dani jahanja investicijskih valova - rekao je i dodao da svaki biznis mora biti dovoljno otporan da raste čak i ako se zatvori ta investicijska pipa.

Zagreb: Pogon tvrtke CircuitMess | Foto: Igor Soban/PIXSELL

-Moramo stalno nešto inovirati i raditi jer tehnologija brzo prestaje biti relevantna. Da smo stali na prvoj konzoli, definitivno ne bi danas bili firma od 30 ljudi - kaže mladić

-Volio bih napraviti neke stvari za mlađe klince, od 5 do 7 godina. To je vrijeme kad roditelji krenu biti aktivni oko toga jer će djeca uskoro u školu, a teško je učiti nekog tko još ne zna čitati. Moramo razmisliti kako bi takav proizvod funkcionirao - rekao je Albert u razgovoru o svojim planovima. A jedan od njih je i njihova prva softverska aplikacija, koju mi je otkrio i trebala bi spojiti u igri ono što su radili i u fizičkom svijetu.