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'VRLO SU KONKURENTNI'

VIDEO Bivši šef Ferrarija hvali aute iz Kine: Impresioniran sam

Jean Todt, bivši izvršni direktor Ferrarija i posebni izaslanik UN-a za sigurnost cestovnog prometa, pohvalio je razvoj kineske autoindustrije tijekom posjeta konferenciji o inteligentnim povezanim vozilima u Pekingu. Kineske automobile opisao je kao vrlo konkurentne po kvaliteti i cijeni, istaknuvši da Europa od Kine može mnogo naučiti. Dodao je da postoji prostor za daljnju suradnju Kine i Europe, ali i za bolje međusobno razumijevanje.

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Bivši izvršni direktor Ferrarija hvali kinesku autoindustriju VIDEO
Bivši izvršni direktor Ferrarija hvali kinesku autoindustriju | Video: 24sata/reuters
VODA NOSILA STIJENE

VIDEO Bujice paralizirale Krim, iz vode spašavali djevojčicu

Obilne kiše izazvale su bujične poplave na jugu Krima, a u turističkom gradu Jalti proglašeno je izvanredno stanje. Između 17. i 19. listopada palo je više od 400 milimetara kiše. Voda se i dalje slijeva s okolnih planina, a u naselju Koreiz stanovnici i spasilačke službe uklanjaju stijene i otpad s ulica. Evakuirano je deset ljudi, a spasitelji su iz nabujale vode užetom izvukli djevojčicu. Poplavljeni su i akvarij s više od 100 gmazova te trolejbusno spremište, dok su u dijelu naselja zabilježeni prekidi opskrbe strujom.

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Stanovnici Krima bore se s bujičnim poplavama VIDEO
Stanovnici Krima bore se s bujičnim poplavama | Video: 24sata/reuters
POZDRAVLJAO VJERNIKE

VIDEO Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije

Papa Lav XIV. vratio se u srijedu na Trg svetog Petra u Vatikanu, gdje je iz papamobila pozdravljao vjernike i blagoslivljao djecu. Riječ je o njegovoj prvoj općoj audijenciji nakon operacije raka pluća 13. listopada, tijekom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila. Sedamdesetjednogodišnji papa zahvalio je okupljenima na podršci i molitvama. Liječnici su objavili da je operacija prošla uspješno, bez komplikacija.

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Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil VIDEO
Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil | Video: 24sata/reuters
IMA I AUTO KOJI JU VOZI

VIDEO Kina isporučila svoj prvi 'leteći auto' Emiratima, kreću i testovi, žele ga uvesti u promet

Kina je isporučila prvi leteći automobil UAE-u, gdje će se testirati mogućnosti njegove primjene u prometu. Šeik Saud bin Saqr Al Qasimi preuzeo je letjelicu X3-F tijekom posjeta tvornici Xpenga. Letjelica je osmiljena kao zasebna električna letjelica za dvoje, s vertikalnim uzlijetanjem koja se može transportirati u stražnjem dijelu namjenskog kopnenog vozila. Prva serija letjelica proći će testiranja pod nadzorom Opće uprave za civilno zrakoplovstvo UAE-a. Nakon toga slijede radovi na certifikaciji, planiranju ruta između emirata i razvoju sustava za operativnu uporabu. Cilj je omogućiti komercijalne osobne letove na Bliskom istoku.

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Kina isporučila prvi leteći automobil VIDEO
Kina isporučila prvi leteći automobil | Video: 24sata/reuters
GRAD BUSAN

VIDEO iz Južne Koreje: Ogroman morski pas zalutao u kanal, već ga treći put pokušavaju spasiti

Tamni morski pas (archarhinus obscurus) kojeg su obožavatelji nazvali Bukhangi, pojavio se prošlog mjeseca u umjetnom kanalu grada Busana u Južnoj Koreji. Nakon dva neuspješna pokušaja, vlasti su pokrenule treću akciju spašavanja jer voda postaje sve hladnija i plića. Spasioci pomiču mreže pričvršćene na pontone kako bi morskog psa usmjerili prema otvorenom moru i spriječili njegov povratak, dok građani prate cijelu operaciju spašavanja.

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Južna Koreja poduzima treći pokušaj da morskog psa Bukangija usmjeri natrag na otvoreno more VIDEO
Južna Koreja poduzima treći pokušaj da morskog psa Bukangija usmjeri natrag na otvoreno more | Video: 24sata/Reuters
ZASTOJ U ZAGREBU

VIDEO Jutarnji kaos kod Cibone: 'Ni pauk nije mogao maknuti auto koji je blokirao tračnice...'

ZAGREB - Sat vremena je, kako javljaju čitatelji, automobil stajao na tramvajskoj pruzi kod Cibone, u srijedu u 4.45 sati. Došao je i pauk, ali i on je imao poteškoća s podizanjem auta koji je blokirao promet pa se dodatno čekalo. Navodno je samo jedan tramvaj uspio izaći s Remize cijelo to vrijeme. ZET je objavio kako se tramvajski promet normalizirao tek oko 6.20 sati od Trga žrtava fašizma do Borongaja te u 6.47 od Ljubljanice do Savske ceste.

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Kaos kod Cibone VIDEO
Kaos kod Cibone | Video: čitatelj/24sata

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