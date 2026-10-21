'VRLO SU KONKURENTNI'
VIDEO Bivši šef Ferrarija hvali aute iz Kine: Impresioniran sam
Jean Todt, bivši izvršni direktor Ferrarija i posebni izaslanik UN-a za sigurnost cestovnog prometa, pohvalio je razvoj kineske autoindustrije tijekom posjeta konferenciji o inteligentnim povezanim vozilima u Pekingu. Kineske automobile opisao je kao vrlo konkurentne po kvaliteti i cijeni, istaknuvši da Europa od Kine može mnogo naučiti. Dodao je da postoji prostor za daljnju suradnju Kine i Europe, ali i za bolje međusobno razumijevanje.