Za širu javnost Far Cry 6 izlazi u četvrtak, a prvi sati gameplaya već kolaju internetom.

Ovaj puta predivan svijet novog Far Crya vodi nas na fiktivni tropski otok imena Yara, gdje ćemo igrati u ulozi gerilskog borca Dani Rojas.

Glavnog negativca glumi poznati Giancarlo Esposito, glumac koji će vam biti poznat iz serija Breaking Bad i Better Call Saul. U Far Cryu će predstavljati diktatora Antona Castilla, a mi ćemo ga, kao što to priliči za Far Cry igre, pokušati svrgnuti i pokrenuti revoluciju.

Otok Yara podsjeća na Karibe, a zanimljivo je da će vam u borbi pomagati jazavčar Chorizo i krokodil, što je potpuno normalno ako pitate Ubisoft... Samo da napomenemo - jazavčar nema zadnje dvije noge, no to ga neće spriječiti da pokaže svoj revolucionistički poriv.

Uz njega i krokodila, tu je i pijetao koji će nam pomoći u ometanju neprijatelja.

Far Cry 6 ostaje pucačina iz prvog lica, no novost u šestici je ta da ćete u nekim dijelovima igre imati i prizor iz trećeg lica. Kako kažu iz Ubisofta, glavnu junakinju ili junaka na taj način žele prikazati prizemljenijim. Naravno, to nije jedina novost koju je Far Cry 6 pripremio za nas.

Koliko toga novog ili starog je Ubisoft upakirao pod novo, saznajte u četvrtak kad igra izađe na svim dostupnim platformama.