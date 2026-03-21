VIDEO Nakon četiri godine razvoja pogledao je zaradu svoje videoigre i briznuo u plač

Samostalni developer, poznat pod nadimkom Cakez77, proveo je posljednje četiri godine u tišini stvarajući svoju videoigru. Trenutak u kojem je napokon vidio rezultate svog mukotrpnog rada postao je viralni hit, a njegova iskrena i emotivna reakcija dirnula je gaming zajednicu diljem svijeta, podsjetivši mnoge na strast koja stoji iza neovisnog stvaralaštva.

Put od nule do zvijezda

Snimka, koju je podijelila gaming stranica The Respawn, prikazuje developera kako sjedi pred računalom, vidno nervozan dok se sprema provjeriti prodajne rezultate svoje igre "Tangy TD" na platformi Steam. Nakon klika, na ekranu se pojavljuju brojke koje ga ostavljaju bez teksta. Preplavljen emocijama, pokriva lice rukama i počinje plakati od sreće. Uskoro mu se pridružuje i supruga, koja ga grli dok zajedno slave nevjerojatan uspjeh.

A brojke su doista bile nevjerojatne. U samo tjedan dana od izlaska, njegova tower defense igra zaradila je više od 245.000 američkih dolara bruto prihoda. Sve je počelo s 30.000 dolara u prvih 30 sati, no zahvaljujući viralnom isječku njegove prve reakcije, prodaja je eksplodirala. Ovaj uspjeh još je impresivniji kada se uzme u obzir da je Cakez77 na igri radio više od 1400 dana, odnosno pune četiri godine, programirajući je potpuno samostalno u C++ jeziku kako bi zadržao potpunu kreativnu kontrolu.

Priča koja je postala simbol nade

Uspjeh igre "Tangy TD" dogodio se tijekom Steamovog "Tower Defense Fest" festivala u ožujku 2026. godine, što joj je dalo prijeko potrebnu vidljivost. U vrijeme kada gaming industrijom dominiraju vijesti o masovnim otpuštanjima i usponu sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, njegova je priča postala rijedak "feel-good" trenutak i simbol "ljudskog elementa" u gamingu. Brojni mediji, poput PC Gamera, prenijeli su njegovu priču kao inspiraciju za male, neovisne developere.

Zajednica je prepoznala trud i strast uložene u projekt. Igra trenutno ima "vrlo pozitivne" ocjene na Steamu, s otprilike 90 posto pozitivnih recenzija, a igrači posebno hvale njezinu mehaniku i dubinu. Reakcije na društvenim mrežama bile su jednako dirljive kao i sama snimka, a jedan od komentara najbolje sažima osjećaj mnogih: "Nezavisni developeri mogu uzeti sav moj novac bez popusta".