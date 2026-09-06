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VIDEO Odgovor na GoPro: Ovaj mobitel dobio je kameru koja se može izvaditi, evo kako to radi

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO Odgovor na GoPro: Ovaj mobitel dobio je kameru koja se može izvaditi, evo kako to radi
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Foto: Ivan Hruškovec/24sata
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Na sajmu IFA u Berlinu predstavljen je novi robusni telefon Xsnap 7 Pro, koji se ističe mogućnošću vađenja kamere za snimanje iz prvog lica, a njegova prodaja započet će putem Kickstarter kampanje.

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Brojni kineski proizvođači na sajmu IFA u Berlinu predstavili su razne izdržljive mobitele, pa je tako Oukitel imao telefon s upaljačem, dok je Ulefone pod svojim brendom RugOne prikazao telefon s akcijskom kamerom koju možete izvaditi. Xsnap 7 Pro tako pokušava spojiti klasični robusni mobitel i malu kameru za snimanje iz prvog lica.

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Ulephone VIDEO
Ulephone | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Uređaj smo vidjeli i na sajmu te se kratko njime poigrali. Najzanimljiviji dio svakako je mala kamera ugrađena u stražnji dio telefona. Modul težak 39 grama magnetski se odvaja od mobitela i može se postaviti, primjerice, na kacigu, upravljač bicikla ili nositi oko vrata.

Foto: Ulefone

Kamera snima video u 2.7K rezoluciji pri 30 sličica u sekundi, ima široki kut od 133 stupnja i elektroničku stabilizaciju SteadyX uz 360-stupanjsku stabilizaciju horizonta. Tu su i slow motion, time-lapse, HDR fotografije, pre-recording i loop recording. Kamera ima 64 GB vlastite memorije i može samostalno snimati do 40 minuta, dok se nakon vraćanja u telefon automatski puni iz njegove baterije.

Sam Xsnap 7 Pro je, očekivano, prilično velik i robustan uređaj. Ima 6,67-inčni AMOLED ekran rezolucije 1,5K i frekvenciju osvježavanja od 120 Hz, a maksimalna deklarirana svjetlina je 1700 nita. Pokreće ga MediaTek Dimensity 8400, uz 12 GB RAM-a i 512 GB UFS 4.0 memorije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Velika baterija kapaciteta 9300 mAh puni se žično snagom od 45 W, dok telefon podržava i 50 W bežično punjenje te 10 W obrnuto bežično punjenje. Na stražnjoj strani jeglavna kamera od 50 megapiksela sa Samsung GN9 senzorom i optičkom stabilizacijom, uz 64-megapikselnu infracrvenu kameru za noćno snimanje.

Robusni Xsnap 7 Pro ima IP68 i IP69K zaštitu te MIL-STD-810H certifikat. Prema podacima proizvođača, može izdržati pad s visine do 1,5 metara, a kućište je vodootporno do dubine od dva metra tijekom 30 minuta.

RugOne će Xsnap 7 Pro prvo ponuditi kroz Kickstarter kampanju, gdje početna cijena iznosi 799 eura. Najavljena europska maloprodajna cijena je 1099,99 eura, a globalna prodaja trebala bi početi u listopadu.

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