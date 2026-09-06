VIDEO Apple još nije ni otkrio preklopni iPhone, ali u Berlinu smo isprobali dodatke za njega

Apple će u srijedu imati predstavljanje novih iPhonea, a prema svemu sudeći, uz iPhone 18 seriju tamo bi trebali vidjeti i preklopni iPhone. Iako telefona službeno još nema, proizvođači dodatne opreme za Appleove uređaje već su prikazali kućišta, zaštitna stakla za ekrane i druge dodatke.

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Pokretanje videa... VIDEO iphone ultra | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Mnogi od njih navode iPhone Ultra kao ime, iako ni to nije službeno potvrđeno. Neke od njih vidjeli smo i na sajmu IFA u Berlinu gdje smo imali prilike isprobati plastično kućište u kojem bi se trebao smjestiti novi telefon. Na njemu je bio predviđen MagSafe, a bit će zanimljivo vidjeti kako će to sve pasati u stvarnosti. Telefon kojeg još nema službeno na sajmu je već imao i zaštite za ekran, a mnoge vjerojatno najviše zanima kako je Apple riješio nabor na ekranu koji se preklapa.