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STIŽE IPHONE ULTRA

VIDEO Apple još nije ni otkrio preklopni iPhone, ali u Berlinu smo isprobali dodatke za njega

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO Apple još nije ni otkrio preklopni iPhone, ali u Berlinu smo isprobali dodatke za njega
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Foto: Ivan Hruškovec/24sata
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Na sajmu IFA u Berlinu predstavljeni su dodaci za novi preklopni iPhone, koji bi se mogao zvati iPhone Ultra, iako službene informacije o uređaju trebamo vidjeti tek u srijedu

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Apple će u srijedu imati predstavljanje novih iPhonea, a prema svemu sudeći, uz iPhone 18 seriju tamo bi trebali vidjeti i preklopni iPhone. Iako telefona službeno još nema, proizvođači dodatne opreme za Appleove uređaje već su prikazali kućišta, zaštitna stakla za ekrane i druge dodatke.

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iphone ultra VIDEO
iphone ultra | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Mnogi od njih navode iPhone Ultra kao ime, iako ni to nije službeno potvrđeno. Neke od njih vidjeli smo i na sajmu IFA u Berlinu gdje smo imali prilike isprobati plastično kućište u kojem bi se trebao smjestiti novi telefon. Na njemu je bio predviđen MagSafe, a bit će zanimljivo vidjeti kako će to sve pasati u stvarnosti. Telefon kojeg još nema službeno na sajmu je već imao i zaštite za ekran, a mnoge vjerojatno najviše zanima kako je Apple riješio nabor na ekranu koji se preklapa.

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