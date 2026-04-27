VIDEO Sonyjev ping pong robot rastura i protiv profesionalaca!

Roboti koji igraju stolni tenis razvijaju se već desetljećima, a jedan od poznatijih primjera je Omronov FORPHEUS koji se još 2017. godine natjecao protiv amatera. Ipak, robot Ace, kojeg je razvio Sonyjev odjel za umjetnu inteligenciju, prvi je takav stroj koji se može ravnopravno nositi s vrhunskim ljudskim igračima, pa čak ih i povremeno pobijediti u mečevima koji slijede službena pravila Međunarodne stolnoteniske federacije (Ittf).

Korak dalje od amaterske zabave

Umjetna inteligencija već je odavno nadmašila ljude u igrama poput šaha i Goa, no fizički sportovi predstavljaju znatno veći izazov. Roboti moraju biti projektirani tako da mogu parirati brzini i sposobnosti reakcije ljudskog uma i tijela. Dok su prethodni roboti bili dizajnirani uglavnom za izmjenu udaraca s amaterima, Ace je stvoren da se nosi sa svim elementima profesionalnog stolnog tenisa - velikom brzinom, strategijom i lopticama s jakom rotacijom (spinom) koje nepredvidivo mijenjaju putanju.

Sonyjevi istraživači razvili su robotski sustav s osam zglobova kako bi postigli konkurentnost u tako zahtjevnoj igri. Dva zgloba kontroliraju poziciju reketa, dva prilagođavaju njegovu orijentaciju, dok mu preostala tri omogućuju izvođenje snažnih udaraca.

Kako Ace uspijeva parirati ljudima

Uspjeh robota Ace rezultat je kombinacije kamera visoke brzine, napredne umjetne inteligencije i agilne mehanike. Robot koristi više kamera postavljenih oko stola kako bi s nevjerojatnom preciznošću pratio putanju i rotaciju loptice.

Učenje kroz iskustvo

Za razliku od programiranja svakog mogućeg poteza, Ace je svoje vještine razvio kroz proces pojačanog učenja (reinforcement learning), što mu je omogućilo da uči iz vlastitog iskustva. U mečevima protiv visoko rangiranih amaterskih i profesionalnih igrača, pokazao je sposobnost ne samo da vraća teške udarce, već i da osvaja poene i pobjeđuje. Nakon početne studije, istraživači su nastavili usavršavati Acea, što je dovelo do još agresivnije i brže igre te pobjeda protiv tri od četiri vješta igrača testirana u prosincu prošle godine.

*uz korištenje AI-ja