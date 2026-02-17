Obavijesti

PA GDJE TOGA IMA?

VIDEO 'Tu nema žive duše': Evo kako izgleda viralna kineska TV prodaja na AI pogon

Piše Tin Žigić,
Društvenim mrežama se širi video u kojem osoba stoji mirno i gotovo ne reagira, a svejedno zvuči kao da veselo prodaje proizvod. Taj format je dio šireg trenda u Kini gdje se prodaja preko livestreama sve češće automatizira AI glasom, lip-syncom i digitalnim ‘voditeljima’.

U kineskom e-commerceu sve je više primjera u kojima se prodaja odvija bez klasičnog voditelja, jer AI može generirati glas, skriptu i sinkronizirati usne s audio zapisom, pa video izgleda kao da netko govori i prezentira proizvod iako je snimka zapravo statična ili minimalno animirana. U Kini se sve više koriste ‘virtualni ljudski’ prodavači koji mogu vrtjeti prodajne prijenose 24 sata dnevno, prodavati širok raspon robe i raditi bez pauze, upravo zato što je sadržaj generiran i skalabilan.

Zvuči futuristički, ali logika je zapravo stara, samo modernizirana. Većina nas se sjeća kako su i kod nas prije petnaestak godina dominirali oglasi uživo i teleshopping, s voditeljima koji su satima vrtjeli isti pitch, pokazivali proizvod iz svih kuteva i molili nas da ‘nazovemo odmah'. Razlika je što je tada trebalo studio, ekipu i ljude koji će to odraditi iznova i iznova, a danas se dio tog posla može poprilično ubrzati koristeći AI. 

Poanta napretka u razvoju umjetne inteligencije nije samo u ‘najboljem AI modelu’, nego u tome tko AI uspije ugurati u svakodnevne procese i raditi to stalno, na velikoj skali. Čak i ako model nije ‘najpametniji na svijetu’, dovoljno dobar model koji se koristi svugdje, svaki dan, može donijeti mjerljivu prednost u brzini i trošku.

No čim AI počne ‘glumiti’ čovjeka pred kamerom, otvara se i druga strana priče, povjerenje. Kina je zato uvela stroža pravila za označavanje AI generiranog i sintetiziranog sadržaja, uključujući obvezu jasnih oznaka i metapodataka, s primjenom od 1. rujna 2025., baš kako bi se smanjio prostor za manipulaciju i prikrivanje. To je važan detalj jer isti mehanizmi koji mogu ‘pomoći prodaji’ mogu jednako lako pomoći prijevarama, lažnim identitetima i deepfake sadržaju.

