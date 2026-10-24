VIDEO Umirovljenik godinama na tavanu čuvao Pokemon karte i sad je zaradio 2 milijuna eura

Umirovljeni soboslikar iz Engleske obogatio se preko noći nakon što je prodao staru kolekciju Pokémon karata za gotovo dva milijuna eura. Karte je godinama skupljao i netaknute čuvao na tavanu, a pravu vrijednost otkrio je sasvim slučajno.

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Blago na tavanu

Priča o neočekivanom bogatstvu započela je kada je anonimni umirovljenik iz engleskog Wokinga u lokalnim novinama pročitao tekst o rijetkoj Pokémon karti koja je prodana za više od šest tisuća eura. To ga je potaknulo da pretraži svoj tavan, gdje je posljednjih petnaest godina ležala prašnjava kolekcija koju je godinama pažljivo skupljao.

Odlučio je odnijeti karte u aukcijsku kuću Ewbank's u engleskom Surreyju kako bi provjerio njihovu pravu vrijednost. Stručnjaci su ostali zapanjeni onim što su ugledali, jer je kolekcija sadržavala čak 42 besprijekorno očuvana kompleta.

​- On je imao svoje karte, ali ove nikada nije smio dirati. Znam da ljudi uvijek govore o pronalasku blaga na tavanu, a meni se upravo to dogodilo. Nisam imao pojma što imam dok mi ljudi iz Ewbank'sa nisu objasnili - rekao je sretni vlasnik za BBC.

Rekordna aukcija premašila sva očekivanja

Muškarac je karte počeo kupovati krajem devedesetih godina, u vrijeme kada ih je njegov sin skupljao i razmjenjivao u školi. Kompleti su uglavnom nabavljeni preko eBaya i odmah spremljeni u posebne albume sa zaštitnim omotima, što je osiguralo da ostanu u savršenom stanju nakon što je sin izgubio interes za igru.

Iako se prvotno procjenjivalo da će zaraditi oko 287 tisuća eura, interes na aukciji nadmašio je sva očekivanja. Nadmetali su se youtuberi, zagriženi kolekcionari i ulagači iz cijelog svijeta, a ukupna cijena na kraju je dosegla 1,86 milijuna eura. Od ponuđena 42 kompleta, vlasnik je prodao 41, dok je jedan odlučio zadržati za sebe.

Najvrjedniji predmet bio je komplet pod nazivom Legendary Collection Complete Master Set, u kojem se nalazila i rijetka karta Charizarda. Stručnjaci su ga procijenili na iznos do 20 tisuća funti, no na kraju je prodan za nevjerojatnih 100 tisuća funti. Posebno je zanimljiv i podatak o jednom kompletu koji je vlasnik davno platio tristotinjak funti, a na aukciji je postigao cijenu od čak 75 tisuća funti.

Eksplozija tržišta nostalgičnih predmeta

Prodaja ove kolekcije smatra se najvrjednijom aukcijom takvog tipa ikad održanom u Velikoj Britaniji, a moguće je da se radi i o europskom rekordu. James Spooner, voditelj odjela za kolekcionarske karte u kući Ewbank's, priznao je da je interes bio golem danima prije same prodaje.

​- Unatoč svim dosadašnjim uspjesima, ovo je daleko najvrjednija kolekcija koju smo ikada imali. Dan prije prodaje već smo imali ponude u vrijednosti od oko 947 tisuća eura - pojasnio je Spooner.

Tržište kolekcionarskih karata posljednjih je godina doživjelo pravi procvat, uz rast potrošnje na nesportske karte od 350 posto u razdoblju između 2020. i 2025. godine. Stručnjaci napominju da vrijednost najviše ovisi o rijetkosti, stanju i godini izdanja, a generacije koje su odrastale devedesetih sada imaju dovoljno novca za ulaganje u predmete koji im bude nostalgiju. Da je to ozbiljan posao potvrđuje i rekordna prodaja iz veljače 2026. godine, kada je karta Pikachu Illustrator prodana za više od 16 milijuna dolara.