VIDEO Želite još Cyberpunka? Ovako će izgledati igra No Law

Tijekom prve večeri Gamescoma, izdavač Krafton i studio Neon Giant predstavili su novi, intenzivni trailer za svoju igru No Law. Riječ je o cyber-noir pucačini iz prvog lica s jakim RPG elementima, a novi je prikaz dao dublji uvid u brutalan svijet u kojem zakoni više ne postoje.

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Dobrodošli u Port Desire

Priča nas vodi u Port Desire, dekadentni industrijski lučki grad natopljen neonskim svjetlima i potpunim bezakonjem. U ulozi smo Greya Harkera, veterana kojeg proganjaju ožiljci s bojišta i posljednjeg zadatka koji ga je umalo stajao života. Odlučan ostaviti vojnički život iza sebe i pronaći mir, Harker se protiv svoje volje upliće u zavjeru koja ga prisiljava da se ponovno suoči s najmračnijim kutcima grada. Grad ga poznaje samo kroz šaputanja: neki ga zovu umjetnikom, drugi duhom, a treći jednostavno "Vrtlarom".

Igrajte na svoj način

Foto: Neon Giant

Studio Neon Giant, poznat po igri The Ascent, naglašava kako će No Law biti izgrađen oko slobode izbora. Svakoj misiji i problemu moći će se pristupiti na više načina. Igrači mogu iskoristiti Harkerovu taktičku pozadinu i držati se sjena, koristiti hakiranje i znanstveno-fantastične uređaje za tihu infiltraciju ili se prepustiti bijesu i krenuti u frontalni napad. U gradu bez zakona, akcije imaju posljedice. Svaka odluka, bilo da se radi o pomoći prijatelju ili eliminaciji neprijatelja, ostavit će trag i utjecati na daljnji tijek priče, što obećava visoku razinu ponovnog igranja radi otkrivanja alternativnih puteva i ishoda. Vertikalnost grada također igra ključnu ulogu, otvarajući nove strategije kretanja i napada, od krovova koji stružu smog do zagušljivih uličica.

Utjecaji i tehnologija

Već na prvi pogled, vizualni identitet i mehanike snažno podsjećaju na klasike žanra. Očite su paralele s estetikom igre Cyberpunk 2077, dok elementi šuljanja, hakiranja i rješavanja problema na nelinearan način prizivaju duh serijala Deus Ex. Igra se razvija u Unreal Engine 5 pogonu, koristeći napredne tehnologije poput Nanite i Lumen za stvaranje gustog i reaktivnog urbanog svijeta. Prema najavama, No Law izlazi tijekom 2027. godine za PlayStation 5, Xbox Series X|S te PC.

*uz korištenje AI-ja