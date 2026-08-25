Cyberleek juri dalje, objavio nove snimke iz GTA 6 uz poruku

Curenje podataka o dugoiščekivanoj igri Grand Theft Auto 6 nastavlja se i danas, a sad se pojavila nova snimka gameplaya. Ovoga puta prati je i poruka leakerske grupe ili pojedinca poznatog kao "CyberLeek", u kojoj brane svoju kontroverznu kripto shemu.

Poruka leakerske grupe: "Prestanite s mržnjom"

Dvanaesti po redu video koji je procurio u javnost prikazuje relativno nezanimljiv gameplay iz noćnog kluba. Kao i prethodni, i ovaj video sadrži istaknutu reklamu za "CyberLeek" token, kriptovalutu koja se nalazi u središtu cijele operacije i za koju se vjeruje da je glavni motiv iza curenja podataka.

Međutim, novi video sadrži i poruku koja brani njihovu shemu. "Prestanite s mržnjom", piše u poruci. "Usmjerite tu energiju u prosvjede. Ne protiv onih koji se zapravo bore za vas. CL preuzima ogromne rizike u ovoj borbi. Poriluci su besplatni, a donacije pokrivaju operativne troškove. Korištenje kripta jedini je način. CL ne može pobijediti sam. Danas je dan za pokazivanje podrške i prosvjed."

Protest jedenjem poriluka i plaćene ankete

Grupa CyberLeek pokrenula je plaćene ankete u kojima zajednica može glasati o tome koji će se sljedeći isječak iz igre objaviti, a glasanje se provodi slanjem njihovih kripto tokena. Ljudi su već potrošili stotine dolara u tokenima kako bi sudjelovali. Ova shema navodno je dio prosvjeda protiv potpuno digitalne budućnosti i odluke Rockstara da ne prodaje GTA 6 na fizičkim medijima. U bizarnom činu prosvjeda, barem jedna osoba snimila se kako jede sirovi poriluk ispred ureda tvrtke Rockstar North u Škotskoj.

Procjenjuje se da je leaker putem naknada za trgovanje svojom kriptovalutom zaradio između 40 i 60 tisuća dolara, a navodno traži i 400 Monero kriptovaluta (oko 160.000 eura) samo za uspostavljanje kontakta.

Raste strah od spoilera za priču

U zajednici igrača raste zabrinutost da bi CyberLeek mogao objaviti ključne detalje priče koji bi uništili iskustvo igranja. Jedna od opcija u njihovim anketama je i prolog igre koji prikazuje Luciju, jednu od dvoje glavnih protagonista. Do sada su sve procurjele snimke prikazivale isključivo drugog protagonista, Jasona.

Pravna bitka i reakcije iz Rockstara

CyberLeek nastavlja s objavom videa već osam dana zaredom, unatoč pravnim koracima koje je poduzela krovna tvrtka Take-Two. Oni su već poslali sudske naloge Microsoftu, Discordu i društvenoj mreži X (bivši Twitter) kako bi prikupili informacije koje bi mogle dovesti do identifikacije počinitelja. Cijela drama događa se samo dva dana prije velikog službenog predstavljanja gameplaya igre na Netflixu.

S perspektive tvrtki Take-Two i Rockstar, čini se značajna šteta. Prema informacijama Bloomberga, Rockstar još uvijek ne zna kako su podaci procurili niti tko stoji iza toga. Iako nema planova za odgodu ovotjednog predstavljanja na Netflixu, kako izvještava IGN, unutar tvrtke vlada velika frustracija i bijes, a menadžment šalje motivacijske poruke zaposlenicima kako bi podigli moral.

Bivši direktor umanjuje štetu

S druge strane, Obbe Vermeij, bivši tehnički direktor u Rockstar Gamesu, umanjio je značaj ovih curenja. Vermeij, koji je radio u Rockstar Northu od 1995. do 2009. godine, na društvenim mrežama je izjavio kako je zloglasni skandal "Hot Coffee" bio daleko štetniji za tvrtku od ovih događaja.

Niti Take-Two niti Rockstar još nisu izdali službeno priopćenje povodom najnovijih curenja informacija.

*uz korištenje AI-ja