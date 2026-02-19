VIDEO Zuckerberga rešetali na suđenju o ovisnosti o mrežama, ispitivali ga o djeci mlađoj od 13

U napetoj atmosferi sudnice Vrhovnog suda okruga Los Angeles, osnivač i izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg suočio se s višesatnim unakrsnim ispitivanjem u sklopu povijesnog suđenja koje bi moglo iz temelja promijeniti budućnost društvenih mreža. Odgovarao je na pitanja o dizajnu Instagrama, njegovom utjecaju na mentalno zdravlje mladih te internim dokumentima koji, prema tvrdnjama tužitelja, otkrivaju svjesno ciljanje djece radi profita.

Pokretanje videa... 01:03 Zuckerberg iz Mete napušta sudnicu nakon svjedočenja na suđenju za ovisnost mladih | Video: 24sata/reuters

Ovo je prvi u nizu takozvanih "bellwether" (pokaznih) procesa, čiji bi ishod mogao postaviti presedan za tisuće sličnih tužbi diljem Sjedinjenih Američkih Država. U središtu je slučaja sada 20-godišnja K. G. M., koja tvrdi da ju je rana upotreba Instagrama i YouTubea učinila ovisnom, pogoršavajući joj depresiju i suicidalne misli. Dok su se TikTok i Snap nagodili prije početka suđenja, Meta i Googleov YouTube ostali su na optuženičkoj klupi.

Interni dokumenti protiv javnih istupa

Ključni dio ispitivanja, koje je vodio odvjetnik tužiteljice Mark Lanier, vrtio se oko očitog raskoraka između Zuckerbergovih javnih izjava i internih dokumenata tvrtke. Suočen s vlastitim svjedočenjem pred Kongresom, u kojem je tvrdio da Metini timovi nemaju za cilj maksimizirati vrijeme koje korisnici provode na aplikaciji, Lanier mu je predočio interne e-mailove i prezentacije koje sugeriraju suprotno.

Jedan dokument iz 2022. godine navodi "prekretnice" za Instagram, uključujući cilj da se dnevno vrijeme korištenja aplikacije poveća s 40 minuta u 2023. na 46 minuta do 2026. godine. Zuckerberg je te brojke pokušao prikazati ne kao ciljeve, već kao "internu provjeru" za menadžment.

​- Ako pokušavate reći da moje svjedočenje nije bilo točno, snažno se s time ne slažem - poručio je.

Foto: Mike Blake

Lanier je također predstavio internu Instagramovu prezentaciju iz 2018. u kojoj stoji: "Ako želimo ostvariti veliku pobjedu s tinejdžerima, moramo ih privući dok su još djeca (tweens)". Iako je Zuckerberg tvrdio da Meta nikad nije dopuštala pristup mlađima od 13 godina, priznao je da je tvrtka svjesna kako "značajan broj" djece zaobilazi pravila. Interni e-mail iz 2015., kako prenosi Reuters, procjenjuje da je na Instagramu tada bilo oko četiri milijuna djece mlađe od 13 godina.

Borba s ‘robotičkim’ imidžom

Odvjetnik Lanier nije se libio zadirati ni u Zuckerbergovu osobnost i javni nastup. Pred porotom je iznio detalje iz internog dokumenta u kojem savjetnici šefu Mete sugeriraju kako da u javnosti djeluje "autentično, izravno i ljudski", a izbjegava biti "lažan, robotički, korporativan ili napadan".

Zuckerberg je odbacio sugestiju da je bio treniran za svjedočenje, tvrdeći da su mu suradnici "samo davali povratne informacije". U trenutku samoironije, na opasku o svojem uvježbanom nastupu, odgovorio je:

​- Mislim da sam zapravo poznat po tome što sam jako loš u ovome.

Njegov je odgovor izazvao podsmijeh u sudnici, evocirajući sjećanja na njegove ranije nespretne javne nastupe, poput onog iz 2010. kada se toliko znojio da su ga novinari pitali želi li skinuti svoju prepoznatljivu majicu s kapuljačom.

Foto: Mike Blake

'Nisam siguran što bih na to rekao'

Tijekom ispitivanja Zuckerberg je često koristio taktiku osporavanja formulacije pitanja ili je davao neodređene odgovore. Kada ga je Lanier pitao koriste li ljudi nešto više ako to izaziva ovisnost, uslijedila je stanka.

​- Nisam siguran što bih na to rekao. Mislim da se to ovdje ne primjenjuje.

Na početku ispitivanja Lanier je postavio moralni okvir, nudeći tri opcije kako se odnositi prema ranjivim skupinama: pomoći im, ignorirati ih ili ih "iskoristiti za vlastite ciljeve". Zuckerberg se složio da je treća opcija neprihvatljiva za razumnu tvrtku.

​- Mislim da bi razumna tvrtka trebala pokušati pomoći ljudima koji koriste njezine usluge - izjavio je.

No, obrana Mete tvrdi kako Instagram nije bio ključni faktor u mentalnim problemima tužiteljice, upirući prstom u medicinsku dokumentaciju koja navodno ukazuje na njezin turbulentan obiteljski život. Prema njima, društvene mreže bile su joj mehanizam za suočavanje s problemima i bijeg od stvarnosti, a ne njihov uzrok. U sudnici su, kao i tijekom ranijih saslušanja, sjedili roditelji čija su djeca preminula uslijed tragedija povezanih s korištenjem društvenih mreža, nijemo držeći uokvirene fotografije svoje djece.