Bizarno: Meta patentira AI koji će 'glumiti' korisnika kad umre

Meta je patentirala sustav koji bi uz pomoć umjetne inteligencije mogao preuzeti nečiji račun i nastaviti objavljivati sadržaj ili odgovarati na poruke, čak i nakon smrti korisnika. Ideja je izazvala burne reakcije jer otvara pitanja pristanka, privatnosti i toga tko kontrolira digitalni identitet nakon što osoba više nije tu. Plus, sama ideja kao takva je vrlo jeziva.

Prema opisu u patentu, sustav bi se oslanjao na korisnikovu raniju aktivnost na platformi i iz nje učio stil komunikacije, navike i tipične reakcije. Zatim bi mogao generirati nove objave, lajkati ili komentirati sadržaj drugih korisnika, ali i odgovarati na privatne poruke tako da drugima izgleda kao da je osoba i dalje aktivna. U dokumentu se spominje da bi se takva ‘simulacija’ mogla koristiti kad korisnik napravi dugu pauzu, ali i u slučaju smrti.

U nekim scenarijima AI bi mogao preuzeti ulogu sugovornika u chatovima, s odgovorima koji imitiraju ton i način izražavanja stvarne osobe. Zato su se po mrežama odmah pojavile usporedbe s ‘digitalnim duhovima’ i trendom alata koji pokušavaju stvoriti digitalnu verziju osobe na temelju njezinih tragova na internetu. Zvuči kao sci-fi, ali u praksi bi moglo djelovati vrlo uvjerljivo, pogotovo ljudima koji nisu svjesni da razgovaraju s modelom, a ne s pravom osobom.

Važan detalj je da patent nije isto što i gotov proizvod. Tvrtke često prijavljuju patente i za ideje koje nikad ne završe u stvarnim funkcijama, a Meta je prema navodima iz teksta poručila da trenutno nema planove uvoditi takvu opciju. Ipak, sama ideja je dovoljno osjetljiva da je odmah pokrenula rasprave o tome bi li takvo što moralo biti strogo svojevoljno, tko bi imao pravo uključiti ili isključiti ‘AI verziju’ i kako spriječiti zloupotrebe, od lažnog predstavljanja do manipulacije ljudima koji su u žalovanju.