Obavijesti

Tech

Komentari 0
S VAMA NAKON SMRTI

Bizarno: Meta patentira AI koji će 'glumiti' korisnika kad umre

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Bizarno: Meta patentira AI koji će 'glumiti' korisnika kad umre
Foto: Dado Ruvic

Meta je dobila patent za sustav koji bi uz pomoć AI mogao simulirati korisnika na društvenoj mreži i nastaviti objavljivati, komentirati ili odgovarati na poruke kad je osoba dugotrajno odsutna ili preminula.

Admiral

Meta je patentirala sustav koji bi uz pomoć umjetne inteligencije mogao preuzeti nečiji račun i nastaviti objavljivati sadržaj ili odgovarati na poruke, čak i nakon smrti korisnika. Ideja je izazvala burne reakcije jer otvara pitanja pristanka, privatnosti i toga tko kontrolira digitalni identitet nakon što osoba više nije tu. Plus, sama ideja kao takva je vrlo jeziva.

Prema opisu u patentu, sustav bi se oslanjao na korisnikovu raniju aktivnost na platformi i iz nje učio stil komunikacije, navike i tipične reakcije. Zatim bi mogao generirati nove objave, lajkati ili komentirati sadržaj drugih korisnika, ali i odgovarati na privatne poruke tako da drugima izgleda kao da je osoba i dalje aktivna. U dokumentu se spominje da bi se takva ‘simulacija’ mogla koristiti kad korisnik napravi dugu pauzu, ali i u slučaju smrti.

U nekim scenarijima AI bi mogao preuzeti ulogu sugovornika u chatovima, s odgovorima koji imitiraju ton i način izražavanja stvarne osobe. Zato su se po mrežama odmah pojavile usporedbe s ‘digitalnim duhovima’ i trendom alata koji pokušavaju stvoriti digitalnu verziju osobe na temelju njezinih tragova na internetu. Zvuči kao sci-fi, ali u praksi bi moglo djelovati vrlo uvjerljivo, pogotovo ljudima koji nisu svjesni da razgovaraju s modelom, a ne s pravom osobom.

Važan detalj je da patent nije isto što i gotov proizvod. Tvrtke često prijavljuju patente i za ideje koje nikad ne završe u stvarnim funkcijama, a Meta je prema navodima iz teksta poručila da trenutno nema planove uvoditi takvu opciju. Ipak, sama ideja je dovoljno osjetljiva da je odmah pokrenula rasprave o tome bi li takvo što moralo biti strogo svojevoljno, tko bi imao pravo uključiti ili isključiti ‘AI verziju’ i kako spriječiti zloupotrebe, od lažnog predstavljanja do manipulacije ljudima koji su u žalovanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Tableti iz 2018. stoje na hrpi i ne rade. Laptope popravljamo sami, kurikulumi su zastarjeli...'
NASTAVNICI UPOZORAVAJU

'Tableti iz 2018. stoje na hrpi i ne rade. Laptope popravljamo sami, kurikulumi su zastarjeli...'

Nastavnici informatike napisali su otvoreno pismo zbog lošeg odnosa ministarstva prema njihovom predmetu. Ministarstvo sve demantira i čak ne želi razgovarati s informatičarima. No radi se o ključnim vještinama
FOTO Ako ne želite da vaš novi auto brzo izgubi na vrijednosti, izbjegavajte ove modele
KOJIM AUTIMA PADA CIJENA?

FOTO Ako ne želite da vaš novi auto brzo izgubi na vrijednosti, izbjegavajte ove modele

Kad kupite novi auto, prva stvar koja mu se dogodi je pad vrijednosti, već čim izađe iz salona. Taj ‘minus’ kroz godine zove se deprecijacija i često je veći trošak od servisa ili goriva, pogotovo kod skupljih modela. Zato dio kupaca radije traži rabljeni primjerak, jer je netko drugi već odradio najveći pad cijene. Ovdje donosimo listu modela koji u pet godina gube najviše, a to je koristan popis i za one koji kupuju novo i za one koji love povoljan rabljeni auto.
Shein pod istragom Europske komisije: 'Prodaju materijale za spolno zlostavljanje djece...'
UPITNI SU DIZAJN I ALGORITAM

Shein pod istragom Europske komisije: 'Prodaju materijale za spolno zlostavljanje djece...'

Postupak je usmjeren na dizajn usluge koji može stvarati ovisnost, nedostatak transparentnosti sustava za preporučivanje te prodaju nezakonitih proizvoda u EU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026