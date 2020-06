Više od 250.000 kućanstava dosad spojilo usluge u Magenti

Stalan rast broja korisnika Magente 1 jasan je pokazatelj kako smo na tržištu prije četiri godine učinili odličan potez i ponudili jedinstven koncept koji odgovara potrebama korisnika, kaže HT-ov Richard Brešković

<p>Magenta 1, proizvod Hrvatskog Telekoma koji objedinjuje sve telekom usluge, nakon četiri godine broji više od 250.000 kućanstava, objavili su iz HT-a. Magenta 1 korisnicima omogućuje kombiniranje fiksnih i mobilnih usluga, pa u slučaju smetnji po fiksnom internetu korisnicima se na mobilnoj strani aktivira neograničeni internet bez naknade sve do otklanjanja poteškoća.</p><p>Korisnicima je također na raspolaganju MAXtv usluga koji je moguće pratiti i na svakom smart uređaju preko MAXtv To Go aplikacije. Tu je i Pickbox, mogućnost naknadnog gledanja TV sadržaja i 30 sati prostora za njegovo snimanje, kao i dodatne fiksne minute prema zemljama EU i svijeta. Korisnici Magente 1 koji ne koriste MAX Premium paket s dostupnim svim programskim paketima, mogu svaki mjesec besplatno birati između četiri dodatna paketa: MAX Arena, HBO Premium, Proširenog i Sport Klub paketa. U Magenti 1 korisnici ostvaruju i dvostruko veću količinu podatkovnog prometa u mobilnim tarifama, a dostupna im je i Stream On opcija preko koje na svojim mobilnim uređajima mogu neograničeno gledati video sadržaje preko mobilnih aplikacija HBO GO, Pickbox, YouTube i MAXtv To Go te aplikacija po izboru, bez potrošnje internetskog prometa.</p><p>- i uvijek im donosi više. Proteklih tjedana smo svi svjedočili koliko su vrhunska mreža i sadržaj važni za kontinuitet poslovanja i života općenito. Upravo je Magenta 1 primjer takve usluge i pristupa korisnicima – bogata premium sadržajima, svojim korisnicima pruža najbolje korisničko iskustvo i pouzdanost fiksnih i mobilnih usluga, što je evidentno ne samo iz rasta broja korisnika, nego i njihovog kontinuirano najvećeg zadovoljstva - rekao je Richard Brešković, direktor Sektora marketinga za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma koji je i nagradio 250.000 korisnika.</p><p> </p>