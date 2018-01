Vjerovali ili ne: Facebook sada želi da im kažete s kim spavate

Facebook o nama zna skoro sve, no najnovije pitanje malo previše zadire u naše živote, jer su neke korisnike počeli ispitivati s kim (ili čim) spavaju.

Kod postavljanja statusa korisnici imaju i opciju odgovora na neka pitanja u Facebookovu novom dodatku 'Jeste li znali?' (Did you know...). Većinom su tu prilično bezazlene izjave poput Jedna stvar koja me opisuje... ili Kad mi se ne sviđa dar..., a tu se radi o opisnim rečenicama kojima Facebook može graditi bolju sliku o nama. No, ovo pitanje u kojem žele znati tko ili što je još u našem krevetu mnoge je ostavilo u šoku zbog nedorečenosti.

Nah @facebook I know you're keen on oversharing but this one is TOO nosey 👇 pic.twitter.com/b9qtH9mITY — Reshima Sharma (@reshimmerschama) January 24, 2018

Mnogi će prirodno to interpretirati kao pitanje o našim ljubavnim partnerima, a naravno moguće je cijelu stvar protumačiti i kao pitanje o našim navikama spavanja - odnosno idemo li u krevet s igračkom, termoforom ili najdražom dekicom.

Iz Facebooka nisu komentirali ovo nezgodno pitanje, piše Business Insider, koji navodi da je cijela 'Jeste li znali' opcija stigla tek u prosincu kao način da ljudi dijele više zanimljivih detalja o sebi.