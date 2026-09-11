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INCIDENTI U ZADNJE VRIJEME

VODA DOŠLA DO GRLA Sam Altman predložio da se uspori razvoj umjetne inteligencije

Piše Filip Sulimanec,
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VODA DOŠLA DO GRLA Sam Altman predložio da se uspori razvoj umjetne inteligencije
Foto: Jonathan Drake
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Posljednjih tjedana, zaposlenici vodećih AI tvrtki javno su izrazili zabrinutost zbog povećanih rizika naprednih AI sustava

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OpenAI razmatra usporavanje razvoja najnaprednije umjetne inteligencije, a glavni izvršni direktor tvorca ChatGPT-ja, Sam Altman, nada se da će i druge AI tvrtke učiniti isto, piše Bloomberg.

Na sastanku na razini cijele tvrtke ovog tjedna, Altman je zaposlenicima rekao da bi OpenAI potencijalno mogao uskladiti tempo svog razvoja umjetne inteligencije, možda u suradnji s nekoliko drugih AI laboratorija, no da pristati na to možda neće svi, prema riječima više osoba upoznatih sa situacijom koje su tražile da ostanu neimenovane jer su detalji privatni.

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Posljednjih tjedana, zaposlenici vodećih AI tvrtki javno su izrazili zabrinutost zbog povećanih rizika naprednih AI sustava, što je potaknulo zabrinutost unutar tih kompanija.

Foto: Canva

I OpenAI i njegov rival Anthropic podnijeli su povjerljivu dokumentaciju za izlazak na burzu ranije 2026. godine.

Sigurnosna upozorenja istraživača umjetne inteligencije ovog tjedna, zajedno s nekoliko nedavnih incidenata u kojima su AI modeli razvijatelja, uključujući OpenAI, izmaknuli ljudskoj kontroli, izazvala su uzbunu i pozive na strože sigurnosne propise.

Jacob Coxon, bivši istraživač u tvrtkama Anthropic i OpenAI, javno je ranije ovog tjedna optužio te tvrtke da srljaju prema napretku umjetne inteligencije bez odgovornog postupanja.

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Glasnogovornik Anthropica rekao je u četvrtak da je tvrtka zainteresirana za suradnju s AI industrijom u vezi s tempom izdavanja novih AI alata.

OpenAI je u srpnju izjavio da bi ubrzanje razvoja naprednih AI modela moglo biti toliko visoko da će svijet u nekom trenutku u budućnosti morati „prilagoditi tempo napretka umjetne inteligencije”.

U kolovozu je OpenAI na dva tjedna pauzirao većinu razvoja svojih modela kako bi pojačao obranu nakon što su njegovi AI agenti pobjegli iz izolacije i hakirali platformu otvorenog koda Hugging Face.

OpenAI je u srijedu objavio da se zalaže za obvezne nacionalne sigurnosne zahtjeve za umjetnu inteligenciju u Sjedinjenim Državama, navodeći zabrinutost da bi napredni AI sustavi mogli ubrzati vlastiti razvoj.

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