Xiaomi 18 imat će dvije 200 MP kamere, ogromnu bateriju, ali i ekran koji štiti vaše podatke

Kineski tehnološki div Xiaomi priprema se za lansiranje svoje najnovije vodeće serije pametnih telefona u Kini. Xiaomi 18 serija donosi značajna poboljšanja u performansama, tehnologiji zaslona, kamerama i bateriji, a u središtu pozornosti je inovativni sustav koji štiti podatke korisnika od znatiželjnih pogleda.

Inovativna tehnologija u samom zaslonu

Tvrtka je potvrdila da će nova serija biti opremljena takozvanim Super Pixel 2.0 zaslonom koji integrira hardversku zaštitu privatnosti. Sličnu tehnologiju nedavno je predstavio Samsung u svom Galaxy S26 Ultra modelu, a prema informacijama s GSM Arene, Xiaomi planira otići korak dalje s novim M11 luminiscentnim panelom za koji tvrde da je 20 posto učinkovitiji od prethodne generacije.

Ova napredna tehnologija ugrađena izravno u sam panel omogućuje sužavanje kuta gledanja u trenucima kada je to korisniku potrebno. Sustav koristi dvostruku strukturu piksela koja ima naizmjenične standardne piksele širokog kuta i piksele uskog kuta opremljene mikroskopskim fizičkim barijerama.

Kada korisnik uključi način privatnosti, standardni pikseli se gase, a aktivni ostaju samo pikseli uskog kuta. Time se vidljivost pod kutom većim od 60 stupnjeva smanjuje gotovo na nulu, čineći sadržaj potpuno nevidljivim za osobe koje gledaju sa strane. Ovu funkciju moguće je ručno aktivirati ili postaviti da se pali automatski kod otvaranja osjetljivih aplikacija poput bankarskih usluga ili prilikom unosa lozinki.

Evolucija zaštite korisničkih podataka

Sve veća svijest o digitalnoj privatnosti potiče proizvođače pametnih telefona na razvoj naprednijih sigurnosnih značajki. Takozvano vizualno hakiranje prepoznato je kao značajan sigurnosni rizik u današnjem društvu, osobito u javnim prostorima poput javnog prijevoza ili kafića. Integracija hardverske zaštite privatnosti izravan je odgovor na ovu prijetnju.

Iako su zaštitne folije za privatnost dostupne već godinama, one sa sobom donose brojne nedostatke. Takvi dodaci trajno utječu na svjetlinu i jasnoću zaslona za samog korisnika jer koriste tehnologiju mikro rebara koja stalno blokira svjetlost iz bočnih kutova. Novo Xiaomijevo rješenje obećava održavanje visoke kvalitete prikaza bez ikakvih kompromisa kada je način privatnosti isključen, zadržavajući izvornu kvalitetu slike.

Vrhunske specifikacije i moćan hardver

Osim impresivne zaštite privatnosti, prednji panel nudi vršnu svjetlinu od čak 4000 nita i izuzetno tanke okvire od 0,99 milimetara. Serija će donijeti i ažurirani stražnji zaslon koji će podržavati mini aplikacije generirane umjetnom inteligencijom, što predstavlja dodatni iskorak u interakciji s pametnim telefonima.

Sustav kamera razvijen u suradnji s tvrtkom Leica uključivat će vrhunsku postavu. Glavni senzor imat će 200 megapiksela, a pridružit će mu se i periskopska telefoto kamera s istom rezolucijom od 200 megapiksela. Uređaje pokreće nenajavljeni čipset rađen u dvananometarskom proizvodnom procesu, za koji se pretpostavlja da je nadolazeći Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Kupci će moći birati između tri boje uređaja. Uz klasičnu crnu i bijelu boju, u ponudi će se naći i posebna plava nijansa. Modeli donose i novi operativni sustav HyperOS 4 koji u sebi sadrži dodatne napredne kontrole privatnosti i sigurnosti.

Ogroman skok u kapacitetu baterije

Baterija predstavlja još jedno područje gdje su inženjeri napravili ogroman korak naprijed. Manji Pro model bit će opremljen baterijom kapaciteta 7000 mAh, dok će veći Pro Max model imati masivnu bateriju od 8500 mAh. Oba uređaja trebala bi podržavati brzo žično i bežično punjenje snage 100 W, što osigurava da se ovako velike baterije napune u vrlo kratkom vremenu.

Zbog brojnih nadogradnji i ugradnje najmodernijih komponenti, cijena nove serije bit će viša u odnosu na prošlogodišnje modele. Telefoni prvo dolaze na kinesko tržište krajem rujna, dok se globalna dostupnost očekuje u nadolazećim mjesecima.

*uz korištenje AI-ja