Zagreb ima 219 lokacija s kamerama za parkiranje. Čak 57 uvedeno je 2026. godine

Kratko zaustavljanje na nogostupu, autobusnoj stanici, tramvajskoj pruzi ili uz prometno raskrižje u Zagrebu sve će teže prolaziti nezapaženo. Grad je 16. listopada uključio sustav videonadzora na još 39 lokacija na kojima se često krše pravila zaustavljanja i parkiranja. S prethodnih 180 broj nadziranih mjesta narastao je na 219, no još je zanimljivije koliko se brzo mreža širi.



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