Obavijesti

Tech

Komentari 0
DONOSIMO POPIS

Zagreb ima 219 lokacija s kamerama za parkiranje. Čak 57 uvedeno je 2026. godine

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb ima 219 lokacija s kamerama za parkiranje. Čak 57 uvedeno je 2026. godine
Zagreb: Od danas novih 39 kamera za nadzor parkiranja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Donosimo popis svih novih 57 mjesta službeno potvrđenih tijekom 2026., 39 iz listopada i 18 iz ožujka. Otkrivamo i kakve kazne vam prijete

Admiral

Kratko zaustavljanje na nogostupu, autobusnoj stanici, tramvajskoj pruzi ili uz prometno raskrižje u Zagrebu sve će teže prolaziti nezapaženo. Grad je 16. listopada uključio sustav videonadzora na još 39 lokacija na kojima se često krše pravila zaustavljanja i parkiranja. S prethodnih 180 broj nadziranih mjesta narastao je na 219, no još je zanimljivije koliko se brzo mreža širi.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sve ih je više: Isplati li se kupnja rabljenih kineskih auta?
RABLJENI AUTI

Sve ih je više: Isplati li se kupnja rabljenih kineskih auta?

Rabljeni kineski električni automobil može biti vrlo racionalna kupnja, posebno ako će ga novi vlasnik zadržati više godina
VIDEO Japanci poslali letjelicu na povijesnu misiju. Vratit će uzorke s Marsova mjeseca
ISTRAŽIVANJE FOBOSA

VIDEO Japanci poslali letjelicu na povijesnu misiju. Vratit će uzorke s Marsova mjeseca

Japanska svemirska agencija započela je ambicioznu misiju prema Marsovom mjesecu Fobosu s ciljem prikupljanja uzoraka tla, što bi moglo otkriti tajne nastanka ovog neobičnog satelita.
AI agenti mogu postati rizik za tvrtke i bez hakerskog napada
UPOZORENJE MICROSOFTA

AI agenti mogu postati rizik za tvrtke i bez hakerskog napada

AI agenti u tvrtkama mogu postati sigurnosni rizik čak i bez hakerskog napada, upozorava Microsoft. Tvrtke zato moraju nadzirati njihove odluke, pristupe podacima i aktivnosti u stvarnom vremenu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026