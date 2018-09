"Želimo biti platforma kojom će se digitalizirati male tvrtke"

Hrvatski Telekom predstavio je u srijedu novu Magenta 1 Business ponudu, za koju su rekli kako bi htjeli da postane platforma za digitalizaciju malih tvrtki. Naime, radi se o platformi u kojoj su spojili fiksne, mobilne i informatičke usluge, ali i opremu koja je potrebna za rad tvrtkama. Na taj način, svaki njihov novi ili budući korisnik može digitalizirati ured na jednom mjestu, što bi trebalo olakšati rad i ubrzati poslovanje. U jednu ruku, ističu u HT-u, na taj način žele i zaštititi male tvrtke od visoko digitaliziranih kompanija koje mogu doći na tržište.

U cijeloj su ponudi uveli nove fiksne i mobilne pakete, koji sada uključuju više prometa i jednostavnije korištenje, no uveli su i novu opciju koja bi mogla pomoći u toj digitalizaciji tvrtki. Radi se o Magenta 1 Bonusu, odnosno iznosu koji će korisnik svakog mjeseca imati na raspolaganju. To je bonus koji se korisniku osigurava, ovisno o broju priključaka i paketa. Taj iznos može se iskoristiti za neku od informatičkih usluga, bez obzira radi li se tu o sustavu za obradu i pohranu podataka, Officeu 365, fiskalizaciji, antivirusnoj zaštiti ili MAX TV paketu... Tako će se moći bez dodatnih troškova i jednostavnije isprobati nove usluge te vidjeti je li to ono što pomaže u poslovanju.

Kako bi otkrili prednosti tih informatičkih usluga, male tvrtke i obrti imat će na raspolaganju stručno vodstvo kod odabira usluga, a instalacija, 24/7 podrška i eventualni popravci su uključeni u mjesečnu naknadu.

- Kroz jednostavnije i još bogatije ponude i mjesečni poticaj, opremamo digitalne urede i tvrtke diljem Hrvatske te na taj način reinvestiramo natrag u digitalizaciju. Takvim pristupom Hrvatski Telekom još jednom potvrđuje svoju poziciju najboljeg partnera malim i srednjim poduzetnicima - rekao je Saša Kramar, član Uprave HT-a.

Što se samih paketa tiče, u fiksnoj ponudi sada nude tri nova paketa. Basic nudi osnovnu brzinu od 20 Mbps za one s jednostavnim potrebama, a tu su i dva Business paketa s brzinama do 100 Mbps te sigurnosnim elementima. Ti paketi nude i novi profesionalni ruter, koji osigurava veći doseg i brzinu, što će biti od koristi svima koji su dosad imali obične kućne rutere, a radili su sa većim brojem uređaja.

U mobilnoj ponudi imaju pet novih tarifa s cijenama od 129 do 459 kuna kojima žele pokriti sve potrebe. Najviša tarifa (Executive) tako nudi neograničene razgovore unutar Hrvatske i prema EU, ali i dodatne minute za razgovore prema regiji i ima 300 GB prometa. Korisnicima se sada omogućuje i da unutar svojih tarifa biraju dodatni iznos. Sve ove usluge i upravljanje njima te računima i uređajima korisnici će moći obavljati kroz novi portal Moj Telekom Poslovni.